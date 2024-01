Pluszeichen in Frankfurt: LUS-DAX legt schlussendlich zu

Schlussendlich beendete der LUS-DAX den Freitagshandel nahezu unverändert (plus 0,11 Prozent) bei 16 594,00 Punkten.

Der LUS-DAX verzeichnete bei 16 447,00 Punkten ein Tagestief. Das Tageshoch betrug am Freitag 16 648,50 Einheiten.

So entwickelt sich der LUS-DAX im Jahresverlauf

Auf Wochensicht ging es für den LUS-DAX bereits um Prozent nach oben. Noch vor einem Monat, am 05.12.2023, stand der LUS-DAX bei 16 528,00 Punkten. Noch vor drei Monaten, am 05.10.2023, verzeichnete der LUS-DAX einen Wert von 15 107,00 Punkten. Der LUS-DAX lag vor einem Jahr, am 05.01.2023, bei 14 453,00 Punkten.

Aktuelle Gewinner und Verlierer im LUS-DAX

Unter den Top-Aktien im LUS-DAX befinden sich aktuell Commerzbank (+ 2,40 Prozent auf 11,74 EUR), QIAGEN (+ 1,31 Prozent auf 40,11 EUR), Siemens Energy (+ 1,10 Prozent auf 11,53 EUR), Heidelberg Materials (+ 0,92 Prozent auf 81,18 EUR) und Volkswagen (VW) vz (+ 0,84 Prozent auf 113,26 EUR). Auf der Verliererseite im LUS-DAX stehen derweil BASF (-1,88 Prozent auf 46,80 EUR), Zalando (-1,63 Prozent auf 19,06 EUR), Sartorius vz (-1,47 Prozent auf 316,10 EUR), Porsche (-1,31 Prozent auf 76,70 EUR) und Vonovia SE (ex Deutsche Annington) (-1,20 Prozent auf 27,10 EUR).

Welche Aktien im LUS-DAX den größten Börsenwert aufweisen

Im LUS-DAX ist die Commerzbank-Aktie derzeit die meistgehandelte Aktie. 12 557 979 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Im LUS-DAX macht die SAP SE-Aktie die größte Marktkapitalisierung aus. 160,389 Mrd. Euro beträgt der Börsenwert der Aktie.

Fundamentaldaten der LUS-DAX-Titel im Blick

Die Porsche Automobil vz-Aktie präsentiert mit 2,73 in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im LUS-DAX. Die Mercedes-Benz Group (ex Daimler)-Aktie offeriert Anlegern 2024 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 8,09 Prozent die höchste Dividendenrendite im Vergleich zu anderen Aktien im Index.

Redaktion finanzen.at