Brenntag Aktie
WKN DE: A1DAHH / ISIN: DE000A1DAHH0
|Performance im Blick
|
10.12.2025 10:04:06
DAX 40-Papier Brenntag SE-Aktie: Hätte sich ein Brenntag SE-Investment vor 10 Jahren inzwischen rentiert?
Heute vor 10 Jahren wurden Trades dem Brenntag SE-Papier an der Börse XETRA ausgeführt. Diesen Handelstag beendete die Brenntag SE-Aktie bei 48,36 EUR. Wenn ein Anleger damals 1 000 EUR in die Brenntag SE-Aktie investiert hätte, befänden sich nun 20,680 Anteile in seinem Depot. Die Investition hätte nun einen Wert von 997,00 EUR, da sich der Wert eines Brenntag SE-Anteils am 09.12.2025 auf 48,21 EUR belief. Damit hätte sich der Wert des Investments um 0,30 Prozent verringert.
Alle Brenntag SE-Anteile kamen zuletzt auf einen Börsenwert von 6,97 Mrd. Euro. Die Erstnotiz des Brenntag SE-Papiers fand am 29.03.2010 an der Börse XETRA statt. Der Erstkurs der Brenntag SE-Aktie belief sich damals auf 51,10 EUR.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
