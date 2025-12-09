Brenntag Aktie
WKN DE: A1DAHH / ISIN: DE000A1DAHH0
|
09.12.2025 12:24:38
Großaktionär Kühne Holding erhöht Anteil an Chemikalienhändler Brenntag
ESSEN (dpa-AFX) - Die Kühne Holding des Logistik-Milliardärs Klaus-Michael Kühne hat ihren Anteil an dem Chemikalienhändler Brenntag (Brenntag SE) deutlich aufgestockt. Der Investor habe seinen Anteil von 15 auf 20,10 Prozent erhöht, wie der Dax-Konzern am Dienstag nach Börsenschluss mitteilte. Damit ist die Kühne Holding derzeit der größte Anteilseigner des Essener Unternehmens. Die Brenntag-Aktie verlor im Dienstagshandel zuletzt um rund 0,4 Prozent auf 48,11 Euro.
Zweitgrößter Brenntag-Aktionär ist die Artisan Partners Limited Partnership, die mehr als 15 Prozent an Brenntag hält.
Brenntag hat seit Anfang September mit dem früheren Rockwool-Chef Jens Birgersson einen neuen Unternehmenschef. Zuletzt wurde das Unternehmen nach einem Rückgang bei Umsatz und operativen Ergebnis im dritten Quartal noch einmal vorsichtiger für das Gesamtjahr 2025.
Zudem kündigte Birgersson an, Brenntag noch effizienter machen zu wollen. Zentrale Strukturen müssten vereinfacht sowie die Kostenbasis verbessert werden, erläuterte er. Eine neue Strategie will der Vorstand in der zweiten Jahreshälfte 2026 vorstellen. In dem schwierigen Umfeld tritt Brenntag schon länger verstärkt auf die Kostenbremse./mne/err/mis
