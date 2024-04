Pluszeichen in Frankfurt: LUS-DAX zum Handelsstart in der Gewinnzone

Am Freitag verbucht der LUS-DAX um 09:27 Uhr via XETRA ein Plus in Höhe von 0,44 Prozent auf 18 120,50 Punkte.

Im Tagesstief notierte das Börsenbarometer bei 18 042,00 Einheiten, den höchsten Stand am heutigen Freitag markierte der Index hingegen bei 18 145,00 Punkten.

LUS-DAX-Performance seit Jahresbeginn

Seit Wochenbeginn ging es für den LUS-DAX bereits um Prozent aufwärts. Noch vor einem Monat, am 12.03.2024, bewegte sich der LUS-DAX bei 17 988,00 Punkten. Vor drei Monaten, am 12.01.2024, wies der LUS-DAX 16 701,00 Punkte auf. Noch vor einem Jahr, am 12.04.2023, notierte der LUS-DAX bei 15 679,00 Punkten.

Seit Jahresanfang 2024 schlägt ein Plus von 8,22 Prozent zu Buche. Das LUS-DAX-Jahreshoch liegt aktuell bei 18 633,00 Punkten. Das Jahrestief wurde hingegen bei 16 345,00 Punkten erreicht.

Top-Flop-Liste: Das sind die stärksten und schwächsten Einzelwerte im LUS-DAX

Die Gewinner-Aktien im LUS-DAX sind derzeit Siemens Energy (+ 2,07 Prozent auf 17,78 EUR), Vonovia SE (ex Deutsche Annington) (+ 1,76 Prozent auf 25,45 EUR), Infineon (+ 1,46 Prozent auf 33,28 EUR), MTU Aero Engines (+ 1,45 Prozent auf 216,80 EUR) und Deutsche Bank (+ 1,38 Prozent auf 14,79 EUR). Unter den schwächsten LUS-DAX-Aktien befinden sich derweil QIAGEN (+ 0,14 Prozent auf 38,39 EUR), Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft (+ 0,17 Prozent auf 416,80 EUR), Hannover Rück (+ 0,22 Prozent auf 231,20 EUR), Symrise (+ 0,23 Prozent auf 106,70 EUR) und Porsche (+ 0,34 Prozent auf 95,56 EUR).

LUS-DAX-Aktien mit dem größten Handelsvolumen

Das größte Handelsvolumen im LUS-DAX kann derzeit die Commerzbank-Aktie aufweisen. Zuletzt wurden via XETRA 681 100 Aktien gehandelt. Mit einer Marktkapitalisierung von 199,946 Mrd. Euro weist die SAP SE-Aktie im LUS-DAX derzeit den höchsten Börsenwert auf.

LUS-DAX-Fundamentaldaten

Das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im LUS-DAX präsentiert 2024 laut FactSet-Schätzung die Porsche Automobil vz-Aktie. Hier soll ein KGV von 3,21 zu Buche schlagen. Die Volkswagen (VW) vz-Aktie bietet 2024 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 7,36 Prozent die stärkste Dividendenrendite im Vergleich zu ihren Wettbewerbern im Index.

Redaktion finanzen.at