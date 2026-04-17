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ATX-Kursentwicklung 17.04.2026 09:29:15

Pluszeichen in Wien: ATX zum Start stärker

Pluszeichen in Wien: ATX zum Start stärker

Der ATX setzt seinen Aufwärtstrend auch am Morgen fort und verbucht erneut Gewinne.

Am Freitag legt der ATX um 09:11 Uhr via Wiener Börse um 0,16 Prozent auf 5 874,65 Punkte zu. Insgesamt kommt der ATX damit auf eine Marktkapitalisierung in Höhe von 168,827 Mrd. Euro. Zum Start des Freitagshandels standen Gewinne von 0,000 Prozent auf 5 865,47 Punkte an der Kurstafel, nach 5 865,47 Punkten am Vortag.

Das Tagestief des ATX betrug 5 864,52 Punkte, das Tageshoch hingegen 5 884,47 Zähler.

ATX seit Beginn Jahr

Auf Wochensicht verzeichnet der ATX bislang Gewinne von 1,37 Prozent. Der ATX lag vor einem Monat, am 17.03.2026, bei 5 343,35 Punkten. Vor drei Monaten ruhte der Wiener Börse-Handel wochenendbedingt. Der ATX lag am vorherigen Handelstag, dem 16.01.2026, bei 5 470,33 Punkten. Vor einem Jahr, am 17.04.2025, verzeichnete der ATX einen Wert von 3 916,09 Punkten.

Seit Jahresbeginn 2026 kletterte der Index bereits um 9,77 Prozent. Das Jahreshoch des ATX liegt derzeit bei 5 921,67 Punkten. Das Jahrestief steht hingegen bei 5 007,83 Punkten.

Tops und Flops aktuell

Unter den stärksten Einzelwerten im ATX befinden sich derzeit AT S (AT&S) (+ 5,35 Prozent auf 78,80 EUR), Palfinger (+ 1,10 Prozent auf 36,65 EUR), Andritz (+ 0,88 Prozent auf 68,50 EUR), EVN (+ 0,88 Prozent auf 28,70 EUR) und UNIQA Insurance (+ 0,85 Prozent auf 16,68 EUR). Die Flop-Titel im ATX sind hingegen DO (-1,24 Prozent auf 175,40 EUR), CA Immobilien (-0,95 Prozent auf 26,10 EUR), OMV (-0,76 Prozent auf 58,40 EUR), Erste Group Bank (-0,38 Prozent auf 104,90 EUR) und BAWAG (-0,19 Prozent auf 153,80 EUR).

Die teuersten Konzerne im ATX

Im ATX sticht die AT S (AT&S)-Aktie derzeit mit dem größten Handelsvolumen heraus. 58 373 Aktien wurden zuletzt via Wiener Börse gehandelt. Die Erste Group Bank-Aktie weist derzeit eine Marktkapitalisierung von 41,288 Mrd. Euro auf. Damit hat die Aktie im ATX den höchsten Börsenwert.

Fundamentaldaten der ATX-Werte im Blick

Unter den ATX-Aktien hat in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung die Raiffeisen-Aktie mit 6,82 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) inne. Die OMV-Aktie bietet 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 7,21 Prozent die stärkste Dividendenrendite im Vergleich zu ihren Wettbewerbern im Index.

Redaktion finanzen.at

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Die Tops und Flops im ATX

Bildquelle: Pavel Ignatov / Shutterstock.com
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