Pluszeichen in Wien: Zum Handelsstart Pluszeichen im ATX

Anleger in Wien schicken den ATX am Donnerstagmorgen erneut ins Plus.

Am Donnerstag geht es im ATX um 09:12 Uhr via Wiener Börse um 0,16 Prozent auf 3 407,11 Punkte nach oben. Der Börsenwert der enthaltenen Werte beträgt damit 108,509 Mrd. Euro. In den Handel ging der ATX 0,009 Prozent höher bei 3 401,97 Punkten, nach 3 401,67 Punkten am Vortag.

Der ATX verzeichnete bei 3 407,27 Punkten ein Tageshoch. Das Tagestief beträgt am Donnerstag 3 400,31 Einheiten.

ATX seit Jahresbeginn

Seit Wochenbeginn ging es für den ATX bereits um 0,925 Prozent nach oben. Der ATX erreichte vor einem Monat, am 14.02.2024, den Stand von 3 366,27 Punkten. Noch vor drei Monaten, am 14.12.2023, verzeichnete der ATX einen Wert von 3 356,14 Punkten. Der ATX wies vor einem Jahr, am 14.03.2023, einen Wert von 3 360,20 Punkten auf.

Der Index sank seit Anfang des Jahres 2024 bereits um 0,144 Prozent. In diesem Jahr verzeichnete der ATX bereits ein Jahreshoch bei 3 489,80 Punkten. Bei 3 305,62 Zählern wurde hingegen das Jahrestief verzeichnet.

ATX-Tops und -Flops

Die stärksten Einzelwerte im ATX sind aktuell Mayr-Melnhof Karton (+ 0,73 Prozent auf 111,00 EUR), Lenzing (+ 0,67 Prozent auf 29,95 EUR), Verbund (+ 0,67 Prozent auf 68,00 EUR), Österreichische Post (+ 0,66 Prozent auf 30,55 EUR) und Telekom Austria (+ 0,66 Prozent auf 7,65 EUR). Unter den schwächsten ATX-Aktien befinden sich hingegen AT S (AT&S) (-0,12 Prozent auf 17,25 EUR), Raiffeisen (-0,11 Prozent auf 18,65 EUR), Andritz (-0,08 Prozent auf 58,85 EUR), Wienerberger (-0,06 Prozent auf 32,62 EUR) und UNIQA Insurance (+ 0,00 Prozent auf 8,09 EUR).

Die meistgehandelten Aktien im ATX

Das Handelsvolumen der Wienerberger-Aktie ist im ATX derzeit am höchsten. 14 667 Aktien wurden zuletzt via Wiener Börse gehandelt. Gewichtet nach Marktkapitalisierung macht die Aktie von Verbund mit 23,329 Mrd. Euro im ATX den größten Anteil aus.

Fundamentaldaten der ATX-Aktien

Die Raiffeisen-Aktie weist 2024 laut FactSet-Schätzung mit 3,55 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) unter den ATX-Werten auf. Unter den Aktien im Index zeigt die OMV-Aktie 2024 laut FactSet-Schätzung mit 9,71 Prozent die attraktivste Dividendenrendite.

Redaktion finanzen.at