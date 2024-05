Pluszeichen in Zürich: SLI klettert zum Handelsstart

Am Donnerstag verbucht der SLI um 09:12 Uhr via SIX ein Plus in Höhe von 0,09 Prozent auf 1 955,13 Punkte. Zum Beginn des Donnerstagshandels stand ein Zuschlag von 0,063 Prozent auf 1 954,52 Punkte an der Kurstafel, nach 1 953,29 Punkten am Vortag.

Der SLI verzeichnete bei 1 954,15 Punkten ein Tagestief. Das Tageshoch betrug heute 1 957,20 Einheiten.

SLI-Entwicklung im Jahresverlauf

Seit Wochenbeginn gab der SLI bereits um 0,271 Prozent nach. Der SLI erreichte vor einem Monat, am 23.04.2024, den Wert von 1 869,62 Punkten. Der SLI wurde vor drei Monaten, am 23.02.2024, mit 1 869,30 Punkten bewertet. Vor einem Jahr, am 23.05.2023, wurde der SLI mit einer Bewertung von 1 787,52 Punkten gehandelt.

Im Index schlägt seit Jahresanfang 2024 ein Plus von 10,87 Prozent zu Buche. Das SLI-Jahreshoch liegt aktuell bei 1 967,36 Punkten. Das Jahrestief beträgt hingegen 1 742,94 Punkte.

Tops und Flops im SLI

Die Top-Aktien im SLI sind derzeit VAT (+ 2,40 Prozent auf 487,00 CHF), Alcon (+ 0,90 Prozent auf 83,18 CHF), ABB (Asea Brown Boveri) (+ 0,62 Prozent auf 48,41 CHF), Swiss Life (+ 0,45 Prozent auf 619,20 CHF) und Straumann (+ 0,42 Prozent auf 120,70 CHF). Auf der Verliererseite im SLI stehen hingegen Nestlé (-1,07 Prozent auf 94,04 CHF), Julius Bär (-0,52 Prozent auf 54,00 CHF), Kühne + Nagel International (-0,37 Prozent auf 244,50 CHF), Lonza (-0,27 Prozent auf 509,20 CHF) und Givaudan (-0,22 Prozent auf 4 168,00 CHF).

SLI-Aktien mit der höchsten Marktkapitalisierung

Im SLI weist die ams-Aktie derzeit das größte Handelsvolumen auf. Zuletzt wurden via SIX 277 644 Aktien gehandelt. Gewichtet nach Marktkapitalisierung macht die Aktie von Nestlé mit 245,688 Mrd. Euro im SLI den größten Anteil aus.

Dieses KGV weisen die SLI-Titel auf

Das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im SLI weist 2024 laut FactSet-Schätzung die Swiss Re-Aktie auf. Hier soll ein KGV von 9,21 zu Buche schlagen. Die Swiss Re-Aktie weist 2024 laut FactSet-Schätzung mit 6,22 Prozent voraussichtlich die höchste Dividendenrendite im Vergleich zu anderen Aktien im Index auf.

