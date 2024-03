Pluszeichen in Zürich: SMI am Mittag in der Gewinnzone

Am Donnerstag verbucht der SMI um 12:09 Uhr via SIX ein Plus in Höhe von 0,15 Prozent auf 11 723,33 Punkte. Damit sind die im SMI enthaltenen Werte 1,257 Bio. Euro wert. Zum Start des Donnerstagshandels standen Gewinne von 0,232 Prozent auf 11 732,83 Punkte an der Kurstafel, nach 11 705,71 Punkten am Vortag.

Das Börsenbarometer erreichte sein Tageshoch am Donnerstag bei 11 740,68 Einheiten, während der Index den niedrigsten Stand bei 11 708,62 Punkten verzeichnete.

SMI seit Beginn Jahr

Seit Wochenbeginn ging es für den SMI bereits um 0,802 Prozent aufwärts. Der SMI bewegte sich noch vor einem Monat, am 28.02.2024, bei 11 414,38 Punkten. Vor drei Monaten, am 28.12.2023, verzeichnete der SMI einen Wert von 11 057,55 Punkten. Der SMI erreichte vor einem Jahr, am 28.03.2023, einen Stand von 10 839,11 Punkten.

Der Index kletterte auf Jahressicht 2024 bereits um 4,95 Prozent nach oben. Der SMI markierte in diesem Jahr seinen höchsten Wert bei 11 799,91 Punkten. Bei 11 064,90 Punkten wurde hingegen das Jahrestief registriert.

SMI-Aufsteiger und -Absteiger

Die Top-Aktien im SMI sind derzeit Lonza (+ 1,94 Prozent auf 545,80 CHF), Logitech (+ 1,18 Prozent auf 80,68 CHF), Holcim (+ 0,72 Prozent auf 81,44 CHF), Roche (+ 0,68 Prozent auf 228,30 CHF) und Novartis (+ 0,63 Prozent auf 87,21 CHF). Am anderen Ende der SMI-Liste stehen derweil UBS (-1,27 Prozent auf 27,89 CHF), Sika (-1,12 Prozent auf 264,10 CHF), Swiss Re (-0,60 Prozent auf 116,05 CHF), Swisscom (-0,40 Prozent auf 553,00 CHF) und Kühne + Nagel International (-0,32 Prozent auf 249,40 CHF) unter Druck.

Die teuersten Konzerne im SMI

Das Handelsvolumen der UBS-Aktie ist im SMI derzeit am höchsten. 3 021 399 Aktien wurden zuletzt via SIX gehandelt. Im SMI macht die Nestlé-Aktie mit einer Marktkapitalisierung von 255,483 Mrd. Euro den größten Börsenwert aus.

SMI-Fundamentalkennzahlen im Blick

Das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im SMI verzeichnet in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung die Swiss Re-Aktie. Hier soll ein KGV von 10,12 zu Buche schlagen. Mit 5,75 Prozent präsentiert sich die Dividendenrendite der Zurich Insurance-Aktie 2024 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich als die stärkste unter den Aktien im Index.

Redaktion finanzen.at