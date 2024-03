Pluszeichen in Zürich: SMI am Mittag mit Kursplus

Wenig Veränderung ist am Mittwoch in Zürich zu beobachten.

Am Mittwoch bewegt sich der SMI um 12:10 Uhr via SIX 0,18 Prozent fester bei 11 701,31 Punkten. Insgesamt kommt der SMI damit auf einen Börsenwert in Höhe von 1,261 Bio. Euro. Zum Handelsbeginn stand ein Gewinn von 0,198 Prozent auf 11 703,43 Punkte an der Kurstafel, nach 11 680,36 Punkten am Vortag.

Der SMI verzeichnete bei 11 722,09 Punkten ein Tageshoch. Das Tagestief beträgt am Mittwoch 11 672,70 Einheiten.

So bewegt sich der SMI seit Beginn des Jahres

Seit Wochenbeginn verzeichnet der SMI bislang ein Plus von 0,612 Prozent. Noch vor einem Monat, am 27.02.2024, erreichte der SMI einen Stand von 11 440,45 Punkten. Der SMI wurde vor drei Monaten, am 27.12.2023, mit 11 113,98 Punkten bewertet. Vor einem Jahr, am 27.03.2023, wies der SMI einen Stand von 10 786,22 Punkten auf.

Der Index kletterte auf Jahressicht 2024 bereits um 4,75 Prozent. In diesem Jahr liegt das Jahreshoch des SMI bereits bei 11 799,91 Punkten. Bei 11 064,90 Punkten wurde hingegen das Jahrestief registriert.

Top und Flops heute

Die Gewinner-Aktien im SMI sind aktuell Swisscom (+ 1,13 Prozent auf 554,80 CHF), Holcim (+ 0,99 Prozent auf 81,72 CHF), Lonza (+ 0,79 Prozent auf 538,00 CHF), Alcon (+ 0,67 Prozent auf 75,24 CHF) und Nestlé (+ 0,57 Prozent auf 96,02 CHF). Am anderen Ende der SMI-Liste stehen hingegen Sika (-1,48 Prozent auf 265,40 CHF), Geberit (-0,94 Prozent auf 528,20 CHF), Logitech (-0,83 Prozent auf 81,52 CHF), UBS (-0,46 Prozent auf 28,12 CHF) und Kühne + Nagel International (-0,40 Prozent auf 247,50 CHF) unter Druck.

Die teuersten SMI-Konzerne

Im SMI sticht die UBS-Aktie derzeit mit dem größten Handelsvolumen heraus. 1 205 677 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Im SMI macht die Nestlé-Aktie mit einer Marktkapitalisierung von 253,037 Mrd. Euro den größten Börsenwert aus.

Fundamentaldaten der SMI-Werte im Blick

Die Swiss Re-Aktie verzeichnet in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung mit 10,31 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) unter den SMI-Werten. Mit 5,72 Prozent zeichnet sich die Dividendenrendite der Zurich Insurance-Aktie 2024 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich als die stärkste unter den Aktien im Index aus.

