Porsche Automobil Aktie
WKN DE: PAH003 / ISIN: DE000PAH0038
|
09.12.2025 15:03:00
Porsche: Wolfgang Porsche überlässt neuer Ehefrau Gabriele zu Leiningen eine Immobilienfirma
Doppelt verbunden hält länger? Gabriele zu Leinigen aus dem Thyssen-Clan hat Wolfgang Porsche geheiratet. Jetzt wird sie zusätzlich alleinige Gesellschafterin und Geschäftsführerin einer Porsche-Firma.Weiter zum vollständigen Artikel bei Spiegel Online
