Porsche Automobil Aktie

Porsche Automobil für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN DE: PAH0AD / ISIN: US73328P1066

Personalie 09.12.2025 20:49:00

Porsche-Aktie: Nach AG-Ausstieg - Lutz Meschke geht auch bei der Porsche SE

Der für Beteiligungsmanagement zuständige Vorstand der Porsche SE, Lutz Meschke, hört auf.

Wie die Beteiligungsholding mitteilte, beendet Meschke seine Vorstandstätigkeit im Dezember. Meschke gehört dem Vorstand seit Juli 2020 an. Dieses Jahr war er bereits beim Sportwagenhersteller Porsche AG aus dem Vorstand ausgeschieden, wo er als Finanzvorstand tätig war. Porsche-SE-Vorstandschef Hans Dieter Pötsch übernimmt die Zuständigkeit für das bislang von Meschke verantwortete Ressort.

"Der Aufsichtsrat dankt Lutz Meschke ausdrücklich für sein besonderes Engagement in den vergangenen Jahren sowie seinen maßgeblichen Beitrag zum erfolgreichen Ausbau des Beteiligungsmanagements und der Positionierung der Porsche SE als diversifizierte Investitionsplattform", sagte der Aufsichtsratsvorsitzende Wolfgang Porsche.

DOW JONES

Porsche-Aktie trotzdem fest: Kaum noch operativer Gewinn

Bildquelle: tratong / Shutterstock.com

Aktien in diesem Artikel

Porsche Automobil Holding SE Unsponsored American Deposit Receipt Repr 1-10 Sh 3,84 0,52% Porsche Automobil Holding SE Unsponsored American Deposit Receipt Repr 1-10 Sh

