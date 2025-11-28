Porsche Automobil-Aktie: Halten-Bewertung durch DZ BANK

Die DZ Bank hat den fairen Wert für Porsche SE von 37 auf 35 Euro gesenkt, aber die Einstufung auf "Halten" belassen. Die schwache Entwicklung der Kernbeteiligungen belaste, schrieb Michael Punzet am Freitag. Er sieht kurzfristig keinen Trigger, den Abschlag zum inneren Wert aufzuholen.

Aktienbewertung im Detail: Die Porsche Automobil-Aktie und ihre Entwicklung am Tag der Analyse

Kaum Bewegung ließ sich um 11:24 Uhr bei der Porsche Automobil-Aktie ausmachen. Das Papier notierte via XETRA bei 36,95 EUR. Im XETRA-Handel wechselten bis jetzt 70 645 Porsche Automobil-Aktien den Besitzer. Seit Jahresanfang 2025 kletterte die Aktie um 7,3 Prozent nach oben.

FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) / Redaktion finanzen.at

Veröffentlichung der Original-Studie: 28.11.2025 / 10:00 / Zeitzone in Studie nicht angegeben Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 28.11.2025 / 10:03 / Zeitzone in Studie nicht angegeben



Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.