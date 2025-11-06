Porsche Automobil Aktie
WKN DE: PAH003 / ISIN: DE000PAH0038
|
06.11.2025 20:23:43
Porsche CEO Oliver Blume to step down
Blume also serves as the CEO of Porsche parent company Volkswagen, where he will remain in charge. Blume's dual role at the top of two major auto brands had drawn criticism.Weiter zum vollständigen Artikel bei Deutsche Welle
Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Nachrichten zu Porsche Automobil Holding SEmehr Nachrichten
|
04.11.25
|Dienstagshandel in Frankfurt: LUS-DAX verliert letztendlich (finanzen.at)
|
04.11.25
|Angespannte Stimmung in Frankfurt: DAX präsentiert sich schlussendlich leichter (finanzen.at)
|
04.11.25
|Schwacher Handel in Frankfurt: DAX sackt ab (finanzen.at)
|
04.11.25
|LUS-DAX-Handel aktuell: LUS-DAX sackt am Dienstagnachmittag ab (finanzen.at)
|
04.11.25
|Schwacher Wochentag in Frankfurt: DAX verbucht am Mittag Verluste (finanzen.at)
|
04.11.25
|Schwacher Wochentag in Frankfurt: LUS-DAX am Mittag mit Abgaben (finanzen.at)
|
04.11.25
|Börse Frankfurt: DAX zum Start des Dienstagshandels mit Abgaben (finanzen.at)
|
04.11.25
|Dienstagshandel in Frankfurt: LUS-DAX präsentiert sich zum Start des Dienstagshandels leichter (finanzen.at)
Analysen zu Porsche Automobil Holding SEmehr Analysen
|04.11.25
|Porsche Automobil Neutral
|UBS AG
|22.10.25
|Porsche Automobil Hold
|Warburg Research
|01.10.25
|Porsche Automobil Buy
|Deutsche Bank AG
|14.08.25
|Porsche Automobil Halten
|DZ BANK
|13.08.25
|Porsche Automobil Buy
|Deutsche Bank AG
|04.11.25
|Porsche Automobil Neutral
|UBS AG
|22.10.25
|Porsche Automobil Hold
|Warburg Research
|01.10.25
|Porsche Automobil Buy
|Deutsche Bank AG
|14.08.25
|Porsche Automobil Halten
|DZ BANK
|13.08.25
|Porsche Automobil Buy
|Deutsche Bank AG
|01.10.25
|Porsche Automobil Buy
|Deutsche Bank AG
|13.08.25
|Porsche Automobil Buy
|Deutsche Bank AG
|09.12.24
|Porsche Automobil Buy
|Deutsche Bank AG
|09.09.24
|Porsche Automobil Buy
|Deutsche Bank AG
|05.09.24
|Porsche Automobil Kaufen
|DZ BANK
|10.03.25
|Porsche Automobil Sell
|Goldman Sachs Group Inc.
|14.01.25
|Porsche Automobil Sell
|Goldman Sachs Group Inc.
|09.12.24
|Porsche Automobil Sell
|UBS AG
|03.12.24
|Porsche Automobil Underweight
|Barclays Capital
|03.10.24
|Porsche Automobil Underweight
|Barclays Capital
|04.11.25
|Porsche Automobil Neutral
|UBS AG
|22.10.25
|Porsche Automobil Hold
|Warburg Research
|14.08.25
|Porsche Automobil Halten
|DZ BANK
|27.05.25
|Porsche Automobil Market-Perform
|Bernstein Research
|03.04.25
|Porsche Automobil Market-Perform
|Bernstein Research
Eintrag hinzufügen Eintrag bearbeiten
Hinweis: Sie möchten dieses Wertpapier günstig handeln? Sparen Sie sich unnötige Gebühren! Bei finanzen.net Brokerage handeln Sie Ihre Wertpapiere für nur 5 Euro Orderprovision* pro Trade? Hier informieren!
Erfolgreich hinzugefügt! Zu Portfolio/Watchlist wechseln.
Es ist ein Fehler aufgetreten!
Aktien in diesem Artikel
Letzte Top-Ranking Nachrichten
Börse aktuell - Live TickerBilanzsaison auf Hochtouren: ATX und DAX schließen mit Verlusten -- Wall Street gab ab -- Asiens Märkte zogen letztlich kräftig an
Am Donnerstag zeigten sich der heimische sowie der deutsche Aktienmarkt mit roten Vorzeichen. An der Wall Street waren Verluste zu sehen. Unterdessen ging es an den Aktienmärkten in Fernost klar nach oben.