Porsche Automobil Aktie
WKN DE: PAH003 / ISIN: DE000PAH0038
|
11.03.2026 08:31:11
Porsche explores new premium models to drive turnaround
New chief Michael Leiters is seeking ways to revive carmaker after 93% plunge in profits last yearWeiter zum vollständigen Artikel bei Financial Times Companies
Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Nachrichten zu Porsche Automobil Holding SE
Analysen zu Porsche Automobil Holding SE
|20.02.26
|Porsche Automobil Buy
|Deutsche Bank AG
|19.01.26
|Porsche Automobil Underweight
|Barclays Capital
|14.01.26
|Porsche Automobil Market-Perform
|Bernstein Research
|09.01.26
|Porsche Automobil Underweight
|Barclays Capital
|28.11.25
|Porsche Automobil Halten
|DZ BANK
|20.02.26
|Porsche Automobil Buy
|Deutsche Bank AG
|19.01.26
|Porsche Automobil Underweight
|Barclays Capital
|14.01.26
|Porsche Automobil Market-Perform
|Bernstein Research
|09.01.26
|Porsche Automobil Underweight
|Barclays Capital
|28.11.25
|Porsche Automobil Halten
|DZ BANK
|20.02.26
|Porsche Automobil Buy
|Deutsche Bank AG
|12.11.25
|Porsche Automobil Buy
|Deutsche Bank AG
|01.10.25
|Porsche Automobil Buy
|Deutsche Bank AG
|13.08.25
|Porsche Automobil Buy
|Deutsche Bank AG
|09.12.24
|Porsche Automobil Buy
|Deutsche Bank AG
|19.01.26
|Porsche Automobil Underweight
|Barclays Capital
|09.01.26
|Porsche Automobil Underweight
|Barclays Capital
|10.03.25
|Porsche Automobil Sell
|Goldman Sachs Group Inc.
|14.01.25
|Porsche Automobil Sell
|Goldman Sachs Group Inc.
|09.12.24
|Porsche Automobil Sell
|UBS AG
|14.01.26
|Porsche Automobil Market-Perform
|Bernstein Research
|28.11.25
|Porsche Automobil Halten
|DZ BANK
|04.11.25
|Porsche Automobil Neutral
|UBS AG
|22.10.25
|Porsche Automobil Hold
|Warburg Research
|14.08.25
|Porsche Automobil Halten
|DZ BANK
Eintrag hinzufügen Eintrag bearbeiten
Hinweis: Sie möchten dieses Wertpapier günstig handeln? Sparen Sie sich unnötige Gebühren! Bei finanzen.net Brokerage handeln Sie Ihre Wertpapiere für nur 5 Euro Orderprovision* pro Trade? Hier informieren!
Erfolgreich hinzugefügt! Zu Portfolio/Watchlist wechseln.
Es ist ein Fehler aufgetreten!
Aktien in diesem Artikel
|Porsche Automobil Holding SE
|33,25
|-0,12%
Letzte Top-Ranking Nachrichten
Börse aktuell - Live TickerATX und DAX schwächer -- Wall Street schwächer -- Asiens Börsen schlussendlich überwiegend fester
Anleger am heimischen sowie deutschen Aktienmarkt halten sich am Mittwoch zurück. Die US-Börsen präsentieren sich mit negativen Vorzeichen. Die asiatischen Börsen zogen zur Wochenmitte mehrheitlich an.