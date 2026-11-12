Porsche Automobil Aktie
|24,64EUR
|-0,71EUR
|-2,80%
WKN DE: PAH003 / ISIN: DE000PAH0038
Porsche Automobil Halten
FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Die DZ Bank hat den fairen Wert für Porsche SE von 28 auf 26 Euro gesenkt und die Einstufung auf "Halten" belassen. Der Bundesgerichtshof habe in einem Kapitalanleger-Musterverfahren zugunsten der Holdinggesellschaft entschieden, doch die schwache Entwicklung bei der Beteiligung Volkswagen schlage zum Teil auch auf sie durch, schrieb Michael Punzet in einer am Donnerstag vorliegenden Einschätzung./rob/gl/he
Veröffentlichung der Original-Studie: 12.11.2026 / 16:21 / Zeitzone in Studie nicht angegeben Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 12.11.2026 / 16:25 / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|Zusammenfassung: Porsche Automobil Holding SE Halten
|
Unternehmen:
Porsche Automobil Holding SE
|
Analyst:
DZ BANK
|
Kursziel:
26,00 €
|
Rating jetzt:
Halten
|
Kurs*:
24,60 €
|
Abst. Kursziel*:
5,69%
|
Rating update:
Halten
|
Kurs aktuell:
24,64 €
|
Abst. Kursziel aktuell:
5,52%
|
Analyst Name::
Michael Punzet
|
KGV*:
-
Nachrichten zu Porsche Automobil Holding SE
|
10.11.26
|Schwacher Handel in Frankfurt: MDAX verbucht zum Ende des Dienstagshandels Abschläge (finanzen.at)
|
10.11.26
|Dienstagshandel in Frankfurt: MDAX bewegt sich am Nachmittag im Plus (finanzen.at)
|
10.11.26
|Handel in Frankfurt: MDAX verbucht am Mittag Gewinne (finanzen.at)
|
10.11.26
|Starker Wochentag in Frankfurt: MDAX zum Start des Dienstagshandels mit Kursplus (finanzen.at)
|
10.11.26
|Schwäche in Autobranche zieht auch VW-Dachholding Porsche SE in die roten Zahlen (dpa-AFX)
|
09.11.26
|Pluszeichen in Frankfurt: Letztendlich Pluszeichen im MDAX (finanzen.at)
|
09.11.26
|Aufschläge in Frankfurt: MDAX nachmittags im Aufwind (finanzen.at)
|
09.11.26
|MDAX aktuell: MDAX präsentiert sich fester (finanzen.at)
Analysen zu Porsche Automobil Holding SE
|16:40
|Porsche Automobil Halten
|DZ BANK
|11.11.26
|Porsche Automobil Buy
|Deutsche Bank AG
|21.10.26
|Porsche Automobil Hold
|Warburg Research
|20.10.26
|Porsche Automobil Buy
|Deutsche Bank AG
|01.09.26
|Porsche Automobil Halten
|DZ BANK
|16:40
|Porsche Automobil Halten
|DZ BANK
|11.11.26
|Porsche Automobil Buy
|Deutsche Bank AG
|21.10.26
|Porsche Automobil Hold
|Warburg Research
|20.10.26
|Porsche Automobil Buy
|Deutsche Bank AG
|01.09.26
|Porsche Automobil Halten
|DZ BANK
|11.11.26
|Porsche Automobil Buy
|Deutsche Bank AG
|20.10.26
|Porsche Automobil Buy
|Deutsche Bank AG
|10.08.26
|Porsche Automobil Buy
|Deutsche Bank AG
|20.02.26
|Porsche Automobil Buy
|Deutsche Bank AG
|12.11.25
|Porsche Automobil Buy
|Deutsche Bank AG
|12.08.26
|Porsche Automobil Underweight
|Barclays Capital
|19.01.26
|Porsche Automobil Underweight
|Barclays Capital
|09.01.26
|Porsche Automobil Underweight
|Barclays Capital
|10.03.25
|Porsche Automobil Sell
|Goldman Sachs Group Inc.
|14.01.25
|Porsche Automobil Sell
|Goldman Sachs Group Inc.
|16:40
|Porsche Automobil Halten
|DZ BANK
|21.10.26
|Porsche Automobil Hold
|Warburg Research
|01.09.26
|Porsche Automobil Halten
|DZ BANK
|26.06.26
|Porsche Automobil Market-Perform
|Bernstein Research
|22.06.26
|Porsche Automobil Halten
|DZ BANK
Aktien in diesem Artikel
|Porsche Automobil Holding SE
|24,64
|-2,80%
Aktuelle Aktienanalysen
|17:27
|Tesla Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|17:20
|Dürr Halten
|DZ BANK
|17:05
|GEA Outperform
|RBC Capital Markets
|16:59
|grenke Kaufen
|DZ BANK
|16:44
|Allianz Kaufen
|DZ BANK
|16:40
|Porsche Automobil Halten
|DZ BANK
|16:38
|SMA Solar Halten
|DZ BANK
|15:46
|UNIQA Insurance kaufen
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|14:50
|Merck Hold
|Jefferies & Company Inc.
|14:49
|Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft Hold
|Jefferies & Company Inc.
|14:48
|NVIDIA Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|14:47
|Saint-Gobain Buy
|Jefferies & Company Inc.
|14:11
|MLP Buy
|Baader Bank
|13:58
|TAG Immobilien Buy
|Goldman Sachs Group Inc.
|13:58
|freenet Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|13:53
|AMD Sector Perform
|RBC Capital Markets
|13:52
|NVIDIA Outperform
|RBC Capital Markets
|13:51
|RWE Overweight
|Barclays Capital
|13:39
|Daimler Truck Overweight
|Barclays Capital
|13:29
|voestalpine kaufen
|Deutsche Bank AG
|12:38
|E.ON Halten
|DZ BANK
|12:34
|JOST Werke Buy
|Warburg Research
|12:32
|FUCHS Buy
|Warburg Research
|12:31
|Bilfinger Buy
|UBS AG
|12:31
|NVIDIA Kaufen
|DZ BANK
|12:28
|Volkswagen Halten
|DZ BANK
|12:20
|IONOS Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|12:19
|Talanx Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|12:18
|Salzgitter Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|12:17
|Hapag-Lloyd Underweight
|JP Morgan Chase & Co.
|12:13
|CEWE Stiftung Buy
|Warburg Research
|12:12
|Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|12:07
|Rolls-Royce Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|12:01
|OHB Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|11:58
|Merck Neutral
|UBS AG
|11:52
|Siemens Buy
|UBS AG
|11:51
|Siemens Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|11:43
|JENOPTIK Buy
|Warburg Research
|11:21
|freenet Neutral
|UBS AG
|11:20
|Allianz Neutral
|UBS AG
|10:52
|Brenntag Hold
|Jefferies & Company Inc.
|10:52
|Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft Sector Perform
|RBC Capital Markets
|10:42
|Brenntag Hold
|Deutsche Bank AG
|10:42
|Vestas Wind Systems A-S Hold
|Deutsche Bank AG
|10:41
|Grand City Properties Hold
|Deutsche Bank AG
|10:41
|voestalpine buy
|UBS AG
|10:40
|Vincorion Buy
|Deutsche Bank AG
|10:40
|Springer Nature Buy
|Deutsche Bank AG
|10:38
|Siemens Energy Buy
|Deutsche Bank AG
|10:32
|SFC Energy Buy
|Deutsche Bank AG