Apple Aktie
WKN: 865985 / ISIN: US0378331005
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15.04.2026 12:40:00
Prompt-Injection-Angriffe auf Apple Intelligence
Die Sprachmodelle von Apple sind potenziell angreifbar. Forscher zeigen mehrere neue Methoden.Weiter zum vollständigen Artikel bei Heise
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Nachrichten zu Apple Inc.
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16.04.26
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