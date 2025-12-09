thyssenkrupp Aktie

thyssenkrupp

WKN: 750000 / ISIN: DE0007500001

09.12.2025 08:56:33

Restructuring pushes Thyssenkrupp towards steep annual loss

Deep cuts at its steel division and weak demand weigh on German industrial heavyweight
