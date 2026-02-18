thyssenkrupp Aktie
|10,97EUR
|0,28EUR
|2,62%
WKN: 750000 / ISIN: DE0007500001
thyssenkrupp Neutral
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat das Kursziel für Thyssenkrupp von 11,10 auf 10,10 Euro gesenkt, aber die Einstufung auf "Neutral" belassen. Seine überarbeiteten Schätzungen für den Konzern beinhalteten nun die jüngsten Quartalszahlen, schrieb Dominic O'Kane am Dienstagabend. Wie andere Stahlaktien hätten auch Thyssenkrupp deutlich verloren, nachdem Bundeskanzler Friedrich Merz über nötige Veränderungen im EU-Emissionshandelssystem gesprochen habe. Ein ungünstigeres Wettbewerbsumfeld könnte das Kurspotenzial von Thyssenkrupp beeinträchtigen./rob/gl/ag
Veröffentlichung der Original-Studie: 17.02.2026 / 20:19 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 18.02.2026 / 00:15 / GMT
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|Zusammenfassung: thyssenkrupp AG Neutral
|
Unternehmen:
thyssenkrupp AG
|
Analyst:
JP Morgan Chase & Co.
|
Kursziel:
10,10 €
|
Rating jetzt:
Neutral
|
Kurs*:
10,66 €
|
Abst. Kursziel*:
-5,25%
|
Rating update:
Neutral
|
Kurs aktuell:
10,97 €
|
Abst. Kursziel aktuell:
-7,89%
|
Analyst Name::
Dominic O'Kane
|
KGV*:
-
Nachrichten zu thyssenkrupp AG
|
09:29
|Börse Frankfurt in Grün: MDAX zum Start des Mittwochshandels in Grün (finanzen.at)
|
08:24
|EQS-PVR: thyssenkrupp AG: Release according to Article 40, Section 1 of the WpHG [the German Securities Trading Act] with the objective of Europe-wide distribution (EQS Group)
|
17.02.26
|Pluszeichen in Frankfurt: MDAX klettert zum Handelsende (finanzen.at)
|
17.02.26
|Börse Frankfurt in Rot: So steht der MDAX aktuell (finanzen.at)
|
17.02.26
|Börse Frankfurt in Rot: MDAX fällt mittags zurück (finanzen.at)
|
16.02.26
|Freundlicher Handel: MDAX verbucht letztendlich Zuschläge (finanzen.at)
|
16.02.26
|Freundlicher Handel: MDAX verbucht letztendlich Zuschläge (finanzen.at)
|
16.02.26
|Anleger in Frankfurt halten sich zurück: MDAX verbucht am Montagnachmittag Abschläge (finanzen.at)
Analysen zu thyssenkrupp AG
|06:12
|thyssenkrupp Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|13.02.26
|thyssenkrupp Halten
|DZ BANK
|12.02.26
|thyssenkrupp Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|12.02.26
|thyssenkrupp Underweight
|Barclays Capital
|12.02.26
|thyssenkrupp Hold
|Jefferies & Company Inc.
|06:12
|thyssenkrupp Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|13.02.26
|thyssenkrupp Halten
|DZ BANK
|12.02.26
|thyssenkrupp Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|12.02.26
|thyssenkrupp Underweight
|Barclays Capital
|12.02.26
|thyssenkrupp Hold
|Jefferies & Company Inc.
|16.09.25
|thyssenkrupp Buy
|Baader Bank
|14.08.25
|thyssenkrupp Buy
|Baader Bank
|11.08.25
|thyssenkrupp Buy
|Baader Bank
|12.06.25
|thyssenkrupp Buy
|Baader Bank
|27.05.25
|thyssenkrupp Buy
|Baader Bank
|12.02.26
|thyssenkrupp Underweight
|Barclays Capital
|19.01.26
|thyssenkrupp Underweight
|Barclays Capital
|09.12.25
|thyssenkrupp Underweight
|Barclays Capital
|14.08.25
|thyssenkrupp Verkaufen
|DZ BANK
|29.07.25
|thyssenkrupp Verkaufen
|DZ BANK
|06:12
|thyssenkrupp Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|13.02.26
|thyssenkrupp Halten
|DZ BANK
|12.02.26
|thyssenkrupp Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|12.02.26
|thyssenkrupp Hold
|Jefferies & Company Inc.
|04.02.26
|thyssenkrupp Hold
|Jefferies & Company Inc.
Aktien in diesem Artikel
|thyssenkrupp AG
|10,97
|2,62%
Aktuelle Aktienanalysen
|09:42
|UNIQA Insurance kaufen
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|09:32
|Unilever Sell
|UBS AG
|09:27
|Befesa Buy
|UBS AG
|09:26
|Novo Nordisk Equal Weight
|Barclays Capital
|09:25
|Dürr Hold
|Deutsche Bank AG
|09:22
|NORMA Group Hold
|Deutsche Bank AG
|09:07
|RWE Buy
|Deutsche Bank AG
|09:02
|Ottobock Buy
|Deutsche Bank AG
|08:52
|AUMOVIO Buy
|Deutsche Bank AG
|08:44
|pbb Hold
|Deutsche Bank AG
|08:40
|Bayer Neutral
|UBS AG
|08:39
|IONOS Buy
|Deutsche Bank AG
|08:37
|Dürr Buy
|Warburg Research
|08:36
|SAF-HOLLAND Buy
|Warburg Research
|08:36
|Ryanair Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|08:35
|easyJet Underweight
|JP Morgan Chase & Co.
|08:12
|Danone Buy
|Jefferies & Company Inc.
|08:11
|Unilever Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|07:57
|Bayer Buy
|Goldman Sachs Group Inc.
|07:46
|Nestlé Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|07:37
|Danone Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|07:31
|Coca-Cola Overweight
|Barclays Capital
|07:24
|SAFRAN Outperform
|Bernstein Research
|07:23
|Akzo Nobel Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|07:21
|Roche Hold
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|07:18
|Michelin Hold
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|07:17
|Tesla Equal Weight
|Barclays Capital
|07:17
|Dürr Outperform
|Bernstein Research
|07:16
|AstraZeneca Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|07:15
|Bayer Overweight
|Barclays Capital
|07:09
|NORMA Group Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|07:04
|SAFRAN Overweight
|Barclays Capital
|06:48
|Unilever Hold
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|06:33
|JENOPTIK Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|06:29
|EssilorLuxottica Buy
|Jefferies & Company Inc.
|06:18
|Bayer Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|06:18
|Bayer Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|06:12
|thyssenkrupp Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|17.02.26
|Coca-Cola Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|17.02.26
|Nestlé Equal Weight
|Barclays Capital
|17.02.26
|Nutrien Equal Weight
|Barclays Capital
|17.02.26
|Südzucker Underweight
|Barclays Capital
|17.02.26
|Bayer Hold
|Jefferies & Company Inc.
|17.02.26
|Unilever Overweight
|Barclays Capital
|17.02.26
|Unilever Halten
|DZ BANK
|17.02.26
|Salesforce Neutral
|UBS AG
|17.02.26
|L'Oréal Kaufen
|DZ BANK
|17.02.26
|Sanofi Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|17.02.26
|Assicurazioni Generali Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|17.02.26
|Heidelberg Materials Buy
|UBS AG