NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat das Kursziel für Thyssenkrupp von 12,50 auf 13 Euro angehoben und die Aktien von "Hold" auf "Buy" hochgestuft. Tommaso Castello verwies am Freitagabend auf den Kursrückgang der Aktien seit Anfang Februar. An seiner Einschätzung des Industrie- und Stahlkonzerns habe sich nach den Quartalszahlen zwar nichts geändert. Doch dank des Rückenwinds seitens der Politik und der dynamischen Umsetzung der Unternehmensstrategie sieht er Potenzial für die Gewinne der europäischen Stahlindustrie. Daher hob Castello seine operative Ergebnisprognose (Ebitda) für 2026 um fünf Prozent an und sieht sich nun sechs Prozent über dem Konsens. Ein Verkauf des europäischen Stahlgeschäfts, ein möglicher Börsengang oder Verkauf der Aufzugsparte und eine Abspaltung des Werkstoffgeschäfts könnten für die Aktionäre weitere Werte freisetzen./rob/gl/ag



Veröffentlichung der Original-Studie: 19.02.2026 / 13:24 / Zeitzone in Studie nicht angegeben

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 19.02.2026 / 19:00 / Zeitzone in Studie nicht angegeben



Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.