NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat die Einstufung für Thyssenkrupp mit einem Kursziel von 11,10 Euro auf "Neutral" belassen. Die Bilanz des ersten Geschäftsquartals habe die Erwartungen übertroffen, schrieb Dominic O'Kane am Donnerstag. Der Cashflow sei allerdings schwächer gewesen./rob/ag/mis



Veröffentlichung der Original-Studie: 12.02.2026 / 07:58 / GMT

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 12.02.2026 / 07:58 / GMT



Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.