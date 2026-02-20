thyssenkrupp Aktie
|11,40EUR
|0,61EUR
|5,66%
WKN: 750000 / ISIN: DE0007500001
thyssenkrupp Buy
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat das Kursziel für Thyssenkrupp
Tommaso Castello verwies am Donnerstagabend auf den Kursrückgang der Aktien seit Anfang Februar. An
seiner Einschätzung des Industrie- und Stahlkonzerns habe sich nach den Quartalszahlen zwar nichts
geändert. Doch dank des Rückenwinds seitens der Politik und der Restrukturierung sehe er
Ergebnispotenzial im EU-Stahlgeschäft. Daher hob Castello seine operative Ergebnisprognose (Ebitda) für
2026 um fünf Prozent an und sieht sich nun sechs Prozent über dem Konsens. Ein Verkauf des
europäischen Stahlgeschäfts, ein potenzieller Börsengang oder Verkauf von TK Elevator und eine
Abspaltung des Werkstoffgeschäfts könnten für die Aktionäre weitere Werte freisetzen./rob/gl/ag
Veröffentlichung der Original-Studie: 19.02.2026 / 13:24 / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 19.02.2026 / 19:00 / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG,
Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-
afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Zusammenfassung: thyssenkrupp AG Buy
Unternehmen:
thyssenkrupp AG
Analyst:
Jefferies & Company Inc.
Kursziel:
13,00 €
Rating jetzt:
Buy
Kurs*:
11,19 €
Abst. Kursziel*:
16,18%
Rating update:
Hold
Kurs aktuell:
11,40 €
Abst. Kursziel aktuell:
14,09%
Analyst Name::
Tommaso Castello
KGV*:
-