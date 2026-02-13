FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Die DZ Bank hat den fairen Wert für das Papier von Thyssenkrupp von 10 auf 11 Euro angehoben und die Einstufung auf "Halten" belassen. Thyssenkrupp habe das Geschäftsjahr 2025/26 mit einem gemischten Bild im ersten Quartal eröffnet, schrieb Dirk Schlamp am Freitag. Das bereinigte operative Ergebnis (Ebit) habe etwas über dem Konsens gelegen. Operativ habe sich damit eine Stabilisierung auf weiterhin konjunkturbedingt gedämpftem Niveau gezeigt./rob/ajx/he



Veröffentlichung der Original-Studie: 13.02.2026 / 15:29 / Zeitzone in Studie nicht angegeben Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 13.02.2026 / 15:33 / Zeitzone in Studie nicht angegeben





