thyssenkrupp Aktie

10,53EUR -0,24EUR -2,18%
WKN: 750000 / ISIN: DE0007500001

13.02.2026 17:16:39

thyssenkrupp Halten

FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Die DZ Bank hat den fairen Wert für das Papier von Thyssenkrupp von 10 auf 11 Euro angehoben und die Einstufung auf "Halten" belassen. Thyssenkrupp habe das Geschäftsjahr 2025/26 mit einem gemischten Bild im ersten Quartal eröffnet, schrieb Dirk Schlamp am Freitag. Das bereinigte operative Ergebnis (Ebit) habe etwas über dem Konsens gelegen. Operativ habe sich damit eine Stabilisierung auf weiterhin konjunkturbedingt gedämpftem Niveau gezeigt./rob/ajx/he

Veröffentlichung der Original-Studie: 13.02.2026 / 15:29 / Zeitzone in Studie nicht angegeben Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 13.02.2026 / 15:33 / Zeitzone in Studie nicht angegeben


Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Zusammenfassung: thyssenkrupp AG Halten
Unternehmen:
thyssenkrupp AG 		Analyst:
DZ BANK 		Kursziel:
-
Rating jetzt:
Halten 		Kurs*:
10,56 € 		Abst. Kursziel*:
-
Rating update:
Halten 		Kurs aktuell:
10,53 € 		Abst. Kursziel aktuell:
-
Analyst Name::
Dirk Schlamp 		KGV*:
-
* Zum Zeitpunkt der Analyse

Nachrichten zu thyssenkrupp AG

