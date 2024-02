Rheinmetall-Aktie mit Gewinnmitnahmen: Neuer Auftrag der Bundeswehr

Bei Rheinmetall machen die Anleger nach den jüngsten Rekorden am Dienstagnachmittag Kasse.

Am Morgen noch positiv gestartet mit einem erneuten Rekord, der nun bei 428 Euro liegt, gerieten die Rheinmetall -Papiere nach dem Mittag plötzlich stark unter Verkaufsdruck. Kurzzeitig verloren sie bis zu 6 Prozent an Wert nach ihrem Rekordlauf der vergangenen Tage. Mit Einbußen in Höhe von 1,66 Prozent bei einem Schlussstand von 414,80 Euro gingen die Papiere aus der Sitzung.

Binnen zweieinhalb Wochen hatten die Papiere nochmals 27 Prozent an Wert gewonnen, sodass einsetzende Gewinnmitnahmen nicht groß verwundern sollten. Die jüngste Entwicklung folgt auf massive Kursgewinne, die sie schon im Januar und in den beiden Vorjahren erzielt hatten.

Die Aktie hat sich seit dem russischen Angriff auf die Ukraine vervielfacht wegen der Aussicht, dass die internationalen Verteidigungsinvestitionen deutlich erhöht werden.

Rheinmetall erhält einen Großauftrag der Bundeswehr

Rheinmetall hat von der Bundeswehr einen Großauftrag zur Lieferung eines Flugabwehrsystems erhalten. Wie der Rüstungskonzern am Dienstag in Düsseldorf mitteilte, wird Rheinmetall das mobile Flugabwehrsystem "Skyranger 30" an die deutschen Streitkräfte liefern. Das Auftragsvolumen liege bei 595 Millionen Euro. Der Auftrag sieht die Lieferung eines Prototyps und weiterer 18 Serienfahrzeuge vor. Es bestehe die Option für 30 weitere Systeme. Die Lieferung des Prototyps soll Ende 2024 erfolgen.

Das System schließe die aktuelle Fähigkeitslücke der mobilen Flugabwehr, betonte die Firma. "Das System bietet eine optimale Kombination aus Mobilität, Schutz, Flexibilität und Präzision, um den wachsenden Anforderungen an herausfordernde Bedrohungsszenarien im Nah- und Nächstbereich gerecht zu werden."

FRANKFURT (dpa-AFX)