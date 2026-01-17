Rolls-Royce Aktie
WKN DE: A1H81L / ISIN: GB00B63H8491
|
17.01.2026 17:08:52
Rolls-Royce proposes multimillion pound bonus boost for chief executive
Board says it needs to bring Tufan Erginbilgiç’s remuneration into line with competitors after sweeping turnaroundWeiter zum vollständigen Artikel bei Financial Times Companies
Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Nachrichten zu Rolls-Royce Plc
|
17.01.26
|Rolls-Royce proposes multimillion pound bonus boost for chief executive (Financial Times)
|
16.01.26
|Angespannte Stimmung in Europa: STOXX 50 schlussendlich mit Abgaben (finanzen.at)
|
16.01.26
|STOXX 50 aktuell: STOXX 50 präsentiert sich am Nachmittag leichter (finanzen.at)
|
16.01.26
|Anleger in London halten sich zurück: FTSE 100 am Freitagnachmittag mit Abgaben (finanzen.at)
|
16.01.26
|Freitagshandel in London: Das macht der FTSE 100 aktuell (finanzen.at)
|
16.01.26
|Aufschläge in Europa: So performt der STOXX 50 am Freitagmittag (finanzen.at)
|
16.01.26
|Handel in Europa: STOXX 50 fällt zum Handelsstart zurück (finanzen.at)
|
16.01.26
|FTSE 100-Handel aktuell: FTSE 100 beginnt Freitagshandel im Minus (finanzen.at)