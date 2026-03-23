Rolls-Royce Aktie
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WKN DE: A1H81L / ISIN: GB00B63H8491
Rolls-Royce Outperform
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die kanadische Bank RBC hat die Einstufung für Rolls-Royce auf "Outperform" mit einem Kursziel von 1450 Pence belassen. Die jüngste Quartalsberichtssaison der europäischen Investitionsgüter-Unternehmen habe seinen Erwartungen insgesamt entsprochen, schrieb Mark Fielding in einer am Montag vorliegenden Branchenstudie. 2026 dürfte für den Sektor ein Jahr des Fortschritts werden, der sich aus organischem Umsatzwachstum und eigenen Anstrengungen vor dem Hintergrund eines uneinheitlichen Marktumfelds ergebe. Der Nahost-Krieg sei eindeutig ein Risikofaktor, auch wenn die bisherigen Störungen begrenzt seien./edh/men
Veröffentlichung der Original-Studie: 22.03.2026 / 18:57 / EST
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 23.03.2026 / 00:45 / EST
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|Zusammenfassung: Rolls-Royce Plc Outperform
|
Unternehmen:
Rolls-Royce Plc
|
Analyst:
RBC Capital Markets
|
Kursziel:
14,50 £
|
Rating jetzt:
Outperform
|
Kurs*:
12,15 £
|
Abst. Kursziel*:
19,39%
|
Rating update:
Outperform
|
Kurs aktuell:
12,20 £
|
Abst. Kursziel aktuell:
18,90%
|
Analyst Name::
Mark Fielding
|
KGV*:
-
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