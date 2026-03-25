Rolls-Royce Aktie
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WKN DE: A1H81L / ISIN: GB00B63H8491
Rolls-Royce Buy
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Investmentbank Goldman Sachs hat das Kursziel für Rolls-Royce von 1350 auf 1400 Pence angehoben und die Einstufung auf "Buy" belassen. Analyst Sam Burgess hob am Dienstag im Nachgang der Jahresbilanz 2025 seine Umsatz- und Ergebnisschätzungen für den Triebwerkshersteller an. Er berücksichtigte dabei auch die Stärke im Geschäftsbereich Power Systems mit Energielösungen für Datenzentren./ag/ck
Veröffentlichung der Original-Studie: 24.03.2026 / 10:56 / GMT
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|Zusammenfassung: Rolls-Royce Plc Buy
|
Unternehmen:
Rolls-Royce Plc
|
Analyst:
Goldman Sachs Group Inc.
|
Kursziel:
14,00 £
|
Rating jetzt:
Buy
|
Kurs*:
11,94 £
|
Abst. Kursziel*:
17,21%
|
Rating update:
Buy
|
Kurs aktuell:
11,93 £
|
Abst. Kursziel aktuell:
17,40%
|
Analyst Name::
Sam Burgess
|
KGV*:
-
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