FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Deutsche Bank Research hat die Einstufung für Rolls-Royce mit einem Kursziel von 1325 Pence auf "Buy" belassen. Dies schrieb Christophe Menard in seiner am Freitag vorliegenden Reaktion auf den Geschäftsbericht des Triebwerkbauers. Die Zahlen für 2025 seien besser gewesen, der Ausblick auf 2028 erhöht worden und auch der Aktienrückkauf habe positiv überrascht./ag/mis



Veröffentlichung der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / CET

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 27.02.2026 / 08:05 / CET



