Rolls-Royce Aktie

15,58EUR -0,24EUR -1,52%
Rolls-Royce für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN DE: A1H81L / ISIN: GB00B63H8491

27.02.2026 09:28:52

Rolls-Royce Buy

FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Deutsche Bank Research hat die Einstufung für Rolls-Royce mit einem Kursziel von 1325 Pence auf "Buy" belassen. Dies schrieb Christophe Menard in seiner am Freitag vorliegenden Reaktion auf den Geschäftsbericht des Triebwerkbauers. Die Zahlen für 2025 seien besser gewesen, der Ausblick auf 2028 erhöht worden und auch der Aktienrückkauf habe positiv überrascht./ag/mis

Veröffentlichung der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / CET
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 27.02.2026 / 08:05 / CET

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Zusammenfassung: Rolls-Royce Plc Buy
Unternehmen:
Rolls-Royce Plc 		Analyst:
Deutsche Bank AG 		Kursziel:
13,25 £
Rating jetzt:
Buy 		Kurs*:
13,60 £ 		Abst. Kursziel*:
-2,59%
Rating update:
Buy 		Kurs aktuell:
13,54 £ 		Abst. Kursziel aktuell:
-2,14%
Analyst Name::
Christophe Menard 		KGV*:
-
* Zum Zeitpunkt der Analyse

