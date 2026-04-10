Rolls-Royce Aktie
|14,68EUR
|-0,16EUR
|-1,05%
WKN DE: A1H81L / ISIN: GB00B63H8491
Rolls-Royce Buy
ZÜRICH (dpa-AFX Analyser) - Die Schweizer Großbank UBS hat das Kursziel für Rolls-Royce von 1550 auf 1500 Pence gesenkt, aber die Einstufung auf "Buy" belassen. Der Zwischenbericht Ende April sollte nicht für nennenswerte Kursbewegungen sorgen, schrieb Ian Douglas-Pennant am Donnerstag in seinem Ausblick. Die Briten dürften die Jahresziele bestätigen./rob/ag/ajx
Veröffentlichung der Original-Studie: 09.04.2026 / 15:34 / GMT
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 10.04.2026 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|Zusammenfassung: Rolls-Royce Plc Buy
|
Unternehmen:
Rolls-Royce Plc
|
Analyst:
UBS AG
|
Kursziel:
15,00 £
|
Rating jetzt:
Buy
|
Kurs*:
12,63 £
|
Abst. Kursziel*:
18,78%
|
Rating update:
Buy
|
Kurs aktuell:
12,77 £
|
Abst. Kursziel aktuell:
17,48%
|
Analyst Name::
Ian Douglas-Pennant
|
KGV*:
-
Analysen zu Rolls-Royce Plc
|10:57
|Rolls-Royce Buy
|UBS AG
|07.04.26
|Rolls-Royce Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|25.03.26
|Rolls-Royce Buy
|Goldman Sachs Group Inc.
|23.03.26
|Rolls-Royce Outperform
|RBC Capital Markets
|09.03.26
|Rolls-Royce Market-Perform
|Bernstein Research
|10:57
|Rolls-Royce Buy
|UBS AG
|07.04.26
|Rolls-Royce Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|25.03.26
|Rolls-Royce Buy
|Goldman Sachs Group Inc.
|23.03.26
|Rolls-Royce Outperform
|RBC Capital Markets
|09.03.26
|Rolls-Royce Market-Perform
|Bernstein Research
|10:57
|Rolls-Royce Buy
|UBS AG
|07.04.26
|Rolls-Royce Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|25.03.26
|Rolls-Royce Buy
|Goldman Sachs Group Inc.
|23.03.26
|Rolls-Royce Outperform
|RBC Capital Markets
|27.02.26
|Rolls-Royce Buy
|Deutsche Bank AG
|27.02.25
|Rolls-Royce Sell
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|01.08.24
|Rolls-Royce Sell
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|09.03.26
|Rolls-Royce Market-Perform
|Bernstein Research
|04.03.26
|Rolls-Royce Hold
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|26.02.26
|Rolls-Royce Market-Perform
|Bernstein Research
|17.02.26
|Rolls-Royce Market-Perform
|Bernstein Research
|06.01.26
|Rolls-Royce Market-Perform
|Bernstein Research
