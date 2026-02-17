Rolls-Royce Aktie

14,98EUR -0,06EUR -0,40%
WKN DE: A1H81L / ISIN: GB00B63H8491

17.02.2026 08:11:40

Rolls-Royce Market-Perform

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das US-Analysehaus Bernstein Research hat die Einstufung für Rolls-Royce mit einem Kursziel von 900 Pence auf "Market-Perform" belassen. Der Flugverkehr wachse weiterhin schneller als die Weltwirtschaft, wobei sich das Geschäft mit Schmal- und Großraumflugzeugen von den Auswirkungen der Pandemie erholt habe, schrieb Adrien Rabier am Montag in seinem Kommentar zur Luftfahrtbranche. Das Ersatzteil- und Wartungsgeschäft sei 2025 ungewöhnlich stark gewesen. Dieser Trend dürfte sich aufgrund des Verkehrswachstums und der begrenzten Verfügbarkeit neuer Flugzeuge 2026 fortsetzen./edh/ag

Veröffentlichung der Original-Studie: 16.02.2026 / 09:00 / UTC
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 17.02.2026 / 06:00 / UTC

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Zusammenfassung: Rolls-Royce Plc Market-Perform
Unternehmen:
Rolls-Royce Plc 		Analyst:
Bernstein Research 		Kursziel:
9,00 £
Rating jetzt:
Market-Perform 		Kurs*:
12,98 £ 		Abst. Kursziel*:
-30,66%
Rating update:
Market-Perform 		Kurs aktuell:
12,97 £ 		Abst. Kursziel aktuell:
-30,63%
Analyst Name::
Adrien Rabier 		KGV*:
-
* Zum Zeitpunkt der Analyse

