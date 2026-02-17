Rolls-Royce Aktie
|14,98EUR
|-0,06EUR
|-0,40%
WKN DE: A1H81L / ISIN: GB00B63H8491
Rolls-Royce Market-Perform
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das US-Analysehaus Bernstein Research hat die Einstufung für Rolls-Royce mit einem Kursziel von 900 Pence auf "Market-Perform" belassen. Der Flugverkehr wachse weiterhin schneller als die Weltwirtschaft, wobei sich das Geschäft mit Schmal- und Großraumflugzeugen von den Auswirkungen der Pandemie erholt habe, schrieb Adrien Rabier am Montag in seinem Kommentar zur Luftfahrtbranche. Das Ersatzteil- und Wartungsgeschäft sei 2025 ungewöhnlich stark gewesen. Dieser Trend dürfte sich aufgrund des Verkehrswachstums und der begrenzten Verfügbarkeit neuer Flugzeuge 2026 fortsetzen./edh/ag
Veröffentlichung der Original-Studie: 16.02.2026 / 09:00 / UTC
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 17.02.2026 / 06:00 / UTC
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|Zusammenfassung: Rolls-Royce Plc Market-Perform
|
Unternehmen:
Rolls-Royce Plc
|
Analyst:
Bernstein Research
|
Kursziel:
9,00 £
|
Rating jetzt:
Market-Perform
|
Kurs*:
12,98 £
|
Abst. Kursziel*:
-30,66%
|
Rating update:
Market-Perform
|
Kurs aktuell:
12,97 £
|
Abst. Kursziel aktuell:
-30,63%
|
Analyst Name::
Adrien Rabier
|
KGV*:
-
Nachrichten zu Rolls-Royce Plc
|
16.02.26
|Aufschläge in Europa: STOXX 50 zeigt sich zum Handelsende fester (finanzen.at)
|
16.02.26
|Freundlicher Handel in London: FTSE 100 legt zum Ende des Montagshandels zu (finanzen.at)
|
16.02.26
|Börse Europa in Grün: STOXX 50 klettert am Montagnachmittag (finanzen.at)
|
16.02.26
|FTSE 100-Papier Rolls-Royce-Aktie: So viel hätten Anleger an einem Rolls-Royce-Investment von vor 10 Jahren verdient (finanzen.at)
|
13.02.26
|Börse Europa: STOXX 50 sackt letztendlich ab (finanzen.at)
|
13.02.26
|Freundlicher Handel in London: FTSE 100 legt zum Handelsende zu (finanzen.at)
|
13.02.26
|Handel in Europa: So steht der STOXX 50 am Nachmittag (finanzen.at)
|
13.02.26
|Börse London: FTSE 100 am Freitagmittag in Rot (finanzen.at)