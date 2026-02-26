Rolls-Royce Aktie

16,06EUR 0,56EUR 3,61%
WKN DE: A1H81L / ISIN: GB00B63H8491

26.02.2026 11:46:46

Rolls-Royce Market-Perform

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das US-Analysehaus Bernstein Research hat die Einstufung für Rolls-Royce nach Zahlen für 2025 mit einem Kursziel von 900 Pence auf "Market-Perform" belassen. Der Triebwerkhersteller habe die Erwartungen geschlagen, schrieb Adrien Rabier in einer ersten Einschätzung am Donnerstag. Hinzu kämen höhere Zielvorgaben für das laufende Jahr. Noch besser seien die mittelfristigen Aussichten./rob/bek/ag

Veröffentlichung der Original-Studie: 26.02.2026 / 07:32 / UTC
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 26.02.2026 / 07:32 / UTC

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Zusammenfassung: Rolls-Royce Plc Market-Perform
Unternehmen:
Rolls-Royce Plc 		Analyst:
Bernstein Research 		Kursziel:
9,00 £
Rating jetzt:
Market-Perform 		Kurs*:
13,87 £ 		Abst. Kursziel*:
-35,12%
Rating update:
Market-Perform 		Kurs aktuell:
13,84 £ 		Abst. Kursziel aktuell:
-34,95%
Analyst Name::
Adrien Rabier 		KGV*:
-
* Zum Zeitpunkt der Analyse

