NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das US-Analysehaus Bernstein Research hat die Einstufung für Rolls-Royce nach Zahlen für 2025 mit einem Kursziel von 900 Pence auf "Market-Perform" belassen. Der Triebwerkhersteller habe die Erwartungen geschlagen, schrieb Adrien Rabier in einer ersten Einschätzung am Donnerstag. Hinzu kämen höhere Zielvorgaben für das laufende Jahr. Noch besser seien die mittelfristigen Aussichten./rob/bek/ag



Veröffentlichung der Original-Studie: 26.02.2026 / 07:32 / UTC

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 26.02.2026 / 07:32 / UTC



