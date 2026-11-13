Rolls-Royce Aktie
WKN DE: A1H81L / ISIN: GB00B63H8491
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13.11.2026 17:12:42
Rolls-Royce puts new spin on razor-and-blade model
Old-school blueprint can still make its mark in a topsy-turvy worldWeiter zum vollständigen Artikel bei Financial Times Companies
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Nachrichten zu Rolls-Royce Plc
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13.11.26
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13.11.26
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|RBC Capital Markets
|09.10.26
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|RBC Capital Markets
|22.09.26
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|12.11.26
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