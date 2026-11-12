Rolls-Royce Aktie

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WKN DE: A1H81L / ISIN: GB00B63H8491

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12.11.2026 09:13:45

Rolls-Royce Buy

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat die Einstufung für Rolls-Royce nach Zahlen mit einem Kursziel von 2000 Pence auf "Buy" belassen. Chloe Lemarie attestierte dem Triebwerksbauer am Donnerstag in ihrer ersten Beurteilung "Stärke auf ganzer Linie" - mit schnelleren Kapitalrückflüssen./rob/tih/ag

Veröffentlichung der Original-Studie: 12.11.2026 / 02:45 / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 12.11.2026 / 02:45 / Zeitzone in Studie nicht angegeben

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Zusammenfassung: Rolls-Royce Plc Buy
Unternehmen:
Rolls-Royce Plc 		Analyst:
Jefferies & Company Inc. 		Kursziel:
20,00 £
Rating jetzt:
Buy 		Kurs*:
13,69 £ 		Abst. Kursziel*:
46,09%
Rating update:
Buy 		Kurs aktuell:
13,77 £ 		Abst. Kursziel aktuell:
45,29%
Analyst Name::
Chloe Lemarie 		KGV*:
-
* Zum Zeitpunkt der Analyse

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