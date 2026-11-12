Rolls-Royce Aktie
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WKN DE: A1H81L / ISIN: GB00B63H8491
Rolls-Royce Buy
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat die Einstufung für Rolls-Royce nach Zahlen mit einem Kursziel von 2000 Pence auf "Buy" belassen. Chloe Lemarie attestierte dem Triebwerksbauer am Donnerstag in ihrer ersten Beurteilung "Stärke auf ganzer Linie" - mit schnelleren Kapitalrückflüssen./rob/tih/ag
Veröffentlichung der Original-Studie: 12.11.2026 / 02:45 / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 12.11.2026 / 02:45 / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|Zusammenfassung: Rolls-Royce Plc Buy
|
Unternehmen:
Rolls-Royce Plc
|
Analyst:
Jefferies & Company Inc.
|
Kursziel:
20,00 £
|
Rating jetzt:
Buy
|
Kurs*:
13,69 £
|
Abst. Kursziel*:
46,09%
|
Rating update:
Buy
|
Kurs aktuell:
13,77 £
|
Abst. Kursziel aktuell:
45,29%
|
Analyst Name::
Chloe Lemarie
|
KGV*:
-
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