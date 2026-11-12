NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat die Einstufung für Rolls-Royce nach Zahlen mit einem Kursziel von 2000 Pence auf "Buy" belassen. Chloe Lemarie attestierte dem Triebwerksbauer am Donnerstag in ihrer ersten Beurteilung "Stärke auf ganzer Linie" - mit schnelleren Kapitalrückflüssen./rob/tih/ag



Veröffentlichung der Original-Studie: 12.11.2026 / 02:45 / Zeitzone in Studie nicht angegeben

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 12.11.2026 / 02:45 / Zeitzone in Studie nicht angegeben



Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.