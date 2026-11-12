Rolls-Royce Aktie
|16,51EUR
|0,60EUR
|3,74%
WKN DE: A1H81L / ISIN: GB00B63H8491
Rolls-Royce Outperform
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die kanadische Bank RBC hat die Einstufung für Rolls-Royce mit einem Kursziel von 1600 Pence auf "Outperform" belassen. Mark Fielding attestierte dem Triebwerksbauer am Donnerstag in seiner ersten Einschätzung ermutigende Zahlen. Im zivilen Bereich sei die Entwicklung robust und in der Verteidigungssparte gebe es Fortschritte. Das Aktienrückkaufprogramm laufe schneller als geplant./tih/ag
Veröffentlichung der Original-Studie: 12.11.2026 / 02:24 / EST
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 12.11.2026 / 02:24 / EST
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|Zusammenfassung: Rolls-Royce Plc Outperform
|
Unternehmen:
Rolls-Royce Plc
|
Analyst:
RBC Capital Markets
|
Kursziel:
16,00 £
|
Rating jetzt:
Outperform
|
Kurs*:
13,76 £
|
Abst. Kursziel*:
16,29%
|
Rating update:
Outperform
|
Kurs aktuell:
13,77 £
|
Abst. Kursziel aktuell:
16,23%
|
Analyst Name::
Mark Fielding
|
KGV*:
-
Nachrichten zu Rolls-Royce Plc
|
09:28
|Donnerstagshandel in Europa: STOXX 50 steigt zum Start des Donnerstagshandels (finanzen.at)
|
09:28
|Freundlicher Handel: FTSE 100-Anleger greifen zum Start des Donnerstagshandels zu (finanzen.at)
|
10.11.26
|STOXX 50 aktuell: STOXX 50 zeigt sich am Mittag fester (finanzen.at)
|
10.11.26
|Freundlicher Handel in London: FTSE 100 am Mittag fester (finanzen.at)
|
10.11.26
|Freundlicher Handel: STOXX 50 zum Start des Dienstagshandels mit positivem Vorzeichen (finanzen.at)
|
10.11.26
|Freundlicher Handel in London: FTSE 100 zum Handelsstart mit Gewinnen (finanzen.at)
|
09.11.26
|FTSE 100 aktuell: FTSE 100 schlussendlich auf grünem Terrain (finanzen.at)
|
09.11.26
|Pluszeichen in Europa: STOXX 50 zum Ende des Montagshandels mit Kursplus (finanzen.at)
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|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
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|Jefferies & Company Inc.
|08:42
|Rolls-Royce Outperform
|RBC Capital Markets
|09.10.26
|Rolls-Royce Outperform
|RBC Capital Markets
|22.09.26
|Rolls-Royce Market-Perform
|Bernstein Research
|14.09.26
|Rolls-Royce Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|09:13
|Rolls-Royce Buy
|Jefferies & Company Inc.
|08:42
|Rolls-Royce Outperform
|RBC Capital Markets
|09.10.26
|Rolls-Royce Outperform
|RBC Capital Markets
|14.09.26
|Rolls-Royce Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|18.08.26
|Rolls-Royce Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|27.02.25
|Rolls-Royce Sell
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|22.09.26
|Rolls-Royce Market-Perform
|Bernstein Research
|27.07.26
|Rolls-Royce Market-Perform
|Bernstein Research
|11.05.26
|Rolls-Royce Hold
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|27.04.26
|Rolls-Royce Market-Perform
|Bernstein Research
|09.03.26
|Rolls-Royce Market-Perform
|Bernstein Research
Aktien in diesem Artikel
|Rolls-Royce Plc
|16,48
|3,56%
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|09:49
|Infineon Buy
|Deutsche Bank AG
|09:43
|Siemens Hold
|Jefferies & Company Inc.
|09:35
|Sixt Buy
|Jefferies & Company Inc.
|09:35
|Salzgitter Buy
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|09:30
|Dürr Outperform
|Bernstein Research
|09:15
|LEG Immobilien Buy
|Jefferies & Company Inc.
|09:13
|Rolls-Royce Buy
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|Jefferies & Company Inc.
|09:12
|Siemens Outperform
|Bernstein Research
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|08:51
|CANCOM Buy
|Jefferies & Company Inc.
|08:42
|Zurich Insurance Outperform
|RBC Capital Markets
|08:42
|Rolls-Royce Outperform
|RBC Capital Markets
|08:37
|Formycon Outperform
|RBC Capital Markets
|08:30
|AUMOVIO Outperform
|Bernstein Research
|08:29
|Ströer Overweight
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|08:28
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|JP Morgan Chase & Co.
|08:27
|Allianz Sector Perform
|RBC Capital Markets
|08:24
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|RBC Capital Markets
|08:20
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|JP Morgan Chase & Co.
|08:02
|Siemens Overweight
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|07:59
|SMA Solar Buy
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|07:57
|Wacker Neuson Hold
|Jefferies & Company Inc.
|07:54
|Vincorion Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|07:53
|Ströer Market-Perform
|Bernstein Research
|07:31
|Bilfinger Hold
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|07:15
|Einhell Germany vz. Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|07:07
|SFC Energy Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|06:59
|NVIDIA Market-Perform
|Bernstein Research
|06:54
|Vestas Wind Systems A-S Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|06:54
|Siemens Energy Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|06:52
|Sartorius vz. Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|06:50
|Philips Hold
|Jefferies & Company Inc.
|06:49
|Henkel vz. Hold
|Jefferies & Company Inc.
|11.11.26
|Vestas Wind Systems A-S Kaufen
|DZ BANK
|11.11.26
|Vonovia Kaufen
|DZ BANK
|11.11.26
|RWE Kaufen
|DZ BANK
|11.11.26
|Fraport Kaufen
|DZ BANK
|11.11.26
|Novartis Hold
|Jefferies & Company Inc.
|11.11.26
|Ströer Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|11.11.26
|Porsche vz. Verkaufen
|DZ BANK
|11.11.26
|Symrise Buy
|Jefferies & Company Inc.
|11.11.26
|Siemens Energy Outperform
|RBC Capital Markets
|11.11.26
|RWE Outperform
|RBC Capital Markets
|11.11.26
|E.ON Sector Perform
|RBC Capital Markets
|11.11.26
|GEA Outperform
|RBC Capital Markets
|11.11.26
|Ferrari Outperform
|RBC Capital Markets