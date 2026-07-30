Rolls-Royce Aktie
WKN DE: A1H81L / ISIN: GB00B63H8491
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30.07.2026 08:47:02
Rolls-Royce raises 2026 targets after profits beat expectations
FTSE 100 group forecasts underlying operating profit of £4.7bn to £4.9bn by end of the yearWeiter zum vollständigen Artikel bei Financial Times Companies
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