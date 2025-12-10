OMV Aktie
WKN: 74305 / ISIN: AT0000743059
|
10.12.2025 17:50:00
Rumänien verlängert OMV-Petrom-Lizenzen und erhöht Gasförder-Abgaben
Die Explorationsgenehmigungen im Schwarzen Meer werden um zwei Jahre verlängert, die Lizenzen für die Onshore-Förderung um 15 Jahre bis 2043. Nach Abschluss des Neptun-Deep-Projekts plant die OMV Petrom eine weitere Explorationsbohrung um rund 90 Mio. Euro.
Rumänien wird zum größten Gasproduzenten der EU
Die OMV-Tochter Petrom liefert rund ein Drittel des rumänischen Gases und Kraftstoffs sowie ein Zehntel des Stroms. Gemeinsam mit dem staatlichen Gasförderer Romgaz entwickelt das Unternehmen das Tiefseeprojekt Neptun Deep im Schwarzen Meer, das auf etwa 100 Milliarden Kubikmeter förderbares Erdgas geschätzt wird. Ab 2027 soll sich die rumänische Gasproduktion dadurch verdoppeln, womit das Land zum größten Gasproduzenten der EU aufsteigen dürfte.
Die rechtsextreme Oppositionspartei AUR, derzeit in Umfragen führend, kritisierte die Verlängerung der Lizenzen und forderte, Rumänien müsse die Kontrolle über Unternehmen behalten, die seine natürlichen Ressourcen nutzen.
ivn/fel
ISIN ROSNPPACNOR9 AT0000743059 WEB http://www.omv.com
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Nachrichten zu OMV AGmehr Nachrichten
|
17:59
|Börse Wien in Grün: Schlussendlich Pluszeichen im ATX Prime (finanzen.at)
|
15:59
|Pluszeichen in Wien: ATX Prime mit positivem Vorzeichen (finanzen.at)
|
12:27
|ATX Prime-Handel aktuell: ATX Prime klettert mittags (finanzen.at)
|
09:29
|Schwacher Handel in Wien: ATX Prime zeigt sich zum Handelsstart schwächer (finanzen.at)
|
10.12.25
|Handel in Wien: ATX Prime beendet die Mittwochssitzung kaum verändert (finanzen.at)
|
10.12.25