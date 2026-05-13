SAP Aktie
WKN: 716460 / ISIN: DE0007164600
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13.05.2026 22:54:00
SAP investiert: n8n wird eines der wertvollsten deutschen KI-Startups
SAP ergänzt sein KI-Portfolio durch weitere Investitionen: Produkte der Start-ups n8n und Parloa sollen die Vision des autonomen Unternehmens verwirklichen.Weiter zum vollständigen Artikel bei Heise
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