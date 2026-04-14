SAP Aktie
WKN: 716460 / ISIN: DE0007164600
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14.04.2026 13:17:00
SAP-Patchday: Eine kritische SQL-Injection-Lücke - und 18 weitere
Am April-Patchday behandelt SAP Schwachstellen mit 19 Sicherheitsnotizen. Eine kritische erlaubt das Einschleusen von SQL-Befehlen.Weiter zum vollständigen Artikel bei Heise
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