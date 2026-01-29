SAP Aktie
WKN: 716460 / ISIN: DE0007164600
|
29.01.2026 09:58:00
SAP shares get punished for slight miss on backlog
Shares of SAP were hammered on Thursday as the German software giant reported slower backlog growth than expected in the fourth quarter and also guided to a slight deceleration this year.Weiter zum vollständigen Artikel bei MarketWatch
