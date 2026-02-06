Sartorius vz. Aktie

WKN: 716563 / ISIN: DE0007165631

06.02.2026 12:02:38

Sartorius will Dividende stabil halten

GÖTTINGEN (dpa-AFX) - Der Pharma- und Laborausrüster Sartorius (Sartorius vz) will eine stabile Dividende ausschütten. Der Aufsichtsrat schlage der Hauptversammlung eine Dividende in Höhe des Vorjahres von 74 Cent je Vorzugsaktie vor, teilte das MDAX-Unternehmen am Freitag in Göttingen mit. Je Stammaktie soll es 73 Cent geben.

Sartorius hatte Anfang der Woche Zahlen für 2025 vorgelegt. Demnach verdiente der Konzern mehr als 2024, auch dank des zunehmenden Anteils der margenstarken Verbrauchsmaterialien. Unter dem Strich schwoll der Gewinn von 84 auf 154,9 Millionen Euro an.

Die Hauptversammlung soll am 26. März stattfinden./lew/jha/

05.02.26 Sartorius vz. Buy Deutsche Bank AG
04.02.26 Sartorius vz. Buy Deutsche Bank AG
04.02.26 Sartorius vz. Hold Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
04.02.26 Sartorius vz. Buy Jefferies & Company Inc.
04.02.26 Sartorius vz. Neutral Goldman Sachs Group Inc.
Sartorius AG Vz.

Sartorius AG Vz. 239,20 -0,17% Sartorius AG Vz.

