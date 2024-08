Schaeffler-Aktie leichter: Schaeffler verzeichnet geringes Umsatzwachstum - nur Ersatzteilgeschäft boomt

Das Unternehmen aus dem fränkischen Herzogenaurach mit seinen weltweit knapp 84 000 Beschäftigten meldete für das erste Halbjahr nur ein geringes Umsatzwachstum von 0,8 Prozent auf knapp 8,3 Milliarden Euro, wobei das zweite Quartal besser lief als das erste. Der Nettogewinn ging leicht um ein Prozent auf 263 Millionen Euro zurück. "In dem sicherlich herausfordernden Umfeld haben wir uns im zweiten Quartal gut geschlagen", sagte Vorstandschef Klaus Rosenfeld. Wesentliche Eckdaten hatte Schaeffler bereits vor rund zwei Wochen vorgelegt und dabei auch seine Ergebnisprognose gesenkt. Die Aktie liegt am Dienstag im XETRA-Handel zeitweise 1,00 Prozent im Minus bei 4,73 Euro.

Zum 1. Oktober soll der ehedem zu Continental gehörende Zulieferer und Antriebsspezialist Vitesco bei Schaeffler voll integriert werden. Das vergrößerte Unternehmen soll mit dann 120 000 Mitarbeitern in die Riege der zehn weltgrößten Zulieferer aufsteigen.

An der Übernahme der Autozuliefersparte von Continental haben die Franken aber derzeit kein Interesse. "Wir haben derzeit komplett andere Prioritäten", sagte Rosenfeld dem "Handelsblatt" mit Blick auf die Integration von Vitesco. Die Eigentümerfamilie Schaeffler hält über Beteiligungsholdings auch 46 Prozent am Hannoveraner Conti-Konzern, der am Vortag überraschend angekündigt hatte, sich auch von der restlichen Autozulieferung über einen reinen Spin-Off an der Börse trennen zu wollen.

Schaeffler hat bisher drei Sparten, von denen die kleinste aktuell am besten läuft: Der Umsatz im Geschäft mit Ersatzteilen und Service legte um 16 Prozent zu. Nach Interpretation des Schaeffler-Chefs hängt dies mit den derzeit mauen Absatzzahlen von Neuwagen zusammen. "Das Aftermarket-Geschäft hat mit 228 Millionen Ergebnis im ersten Halbjahr mehr verdient als unsere anderen Sparten", sagte Rosenfeld der Deutschen Presse-Agentur. "In einer Situation, in der die Konsumenten eher Autos reparieren, als Autos zu kaufen, hilft uns das."

Schaeffler glaubt an Zukunft der Elektromobilität

Zur ungleich größeren Sparte "Automotive Systems" gehören unter anderem Getriebe, Fahrwerksysteme und Komponenten für Elektromotoren, die Umsätze legten um 0,7 Prozent auf 3,53 Milliarden Euro zu. Rosenfeld geht davon aus, dass E-Autos trotz des derzeit schwachen Markts ein Wachstumsgeschäft bleiben: "Wir haben Aufträge für dreieinhalb Milliarden hereingeholt, davon 2,1 Milliarden aus der E-Mobilität. Das Geschäft ist trotz Gegenwinds noch gewachsen, zum Teil auch stärker als der Markt." Nach der Fusion mit Vitesco sollen die Produkte für E-Fahrzeuge eine eigene neue Sparte werden, sodass Schaeffler dann vier statt drei Bereiche haben wird. Die Integration von Vitesco laufe "besser als erwartet".

Schlechter als erhofft entwickelte sich jedoch mit einem um fünf Prozent auf 3,3 Milliarden Euro gesunkenen Umsatz das Industriegeschäft, dazu gehören unter anderem Kugellager und Mechatronik. Rosenfeld sprach von einer "Enttäuschung". "Die Marge war im ersten Halbjahr lediglich 5,5 Prozent. Die Marge der Sparte sollte eigentlich zweistellig sein und muss auch wieder dahin."

/cho/men/jha/

HERZOGENAURACH (dpa-AFX)