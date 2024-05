Schwache Performance in Frankfurt: DAX beginnt Dienstagshandel mit Verlusten

Das macht das Börsenbarometer in Frankfurt heute.

Der DAX tendiert im XETRA-Handel um 09:12 Uhr um 0,07 Prozent leichter bei 18 105,02 Punkten. Insgesamt kommt der DAX damit auf einen Börsenwert in Höhe von 1,808 Bio. Euro. Zuvor ging der DAX 0,009 Prozent höher bei 18 119,93 Punkten in den Dienstagshandel, nach 18 118,32 Punkten am Vortag.

Im Tagestief notierte der DAX bei 18 101,43 Einheiten, den höchsten Stand am heutigen Dienstag markierte der Index hingegen bei 18 153,69 Punkten.

DAX seit Beginn des Jahres

Vor einem Monat ruhte der XETRA-Handel wochenendbedingt. Der DAX lag am vorherigen Handelstag, dem 28.03.2024, bei 18 492,49 Punkten. Am letzten Handelstag im Januar, dem 30.01.2024, wies der DAX einen Wert von 16 972,34 Punkten auf. Vor einem Jahr ruhte der XETRA-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 28.04.2023, notierte der DAX bei 15 922,38 Punkten.

Der Index kletterte seit Anfang des Jahres 2024 bereits um 7,96 Prozent aufwärts. In diesem Jahr steht das Jahreshoch des DAX bereits bei 18 567,16 Punkten. Bei 16 345,02 Zählern wurde hingegen das Jahrestief registriert.

Tops und Flops aktuell

Zu den stärksten Einzelwerten im DAX zählen derzeit Vonovia SE (ex Deutsche Annington) (+ 5,01 Prozent auf 27,46 EUR), Infineon (+ 1,86 Prozent auf 33,41 EUR), DHL Group (ex Deutsche Post) (+ 1,23) Prozent auf 39,38 EUR), MTU Aero Engines (+ 1,02 Prozent auf 227,40 EUR) und BASF (+ 0,99 Prozent auf 49,54 EUR). Unter Druck stehen im DAX hingegen Volkswagen (VW) vz (-2,82 Prozent auf 117,35 EUR), Mercedes-Benz Group (ex Daimler) (-2,49 Prozent auf 72,93 EUR), Porsche Automobil vz (-1,54 Prozent auf 48,50 EUR), Sartorius vz (-1,54 Prozent auf 287,30 EUR) und BMW (-1,26 Prozent auf 105,45 EUR).

DAX-Aktien mit dem Top-Handelsvolumen

Aktuell weist die Deutsche Bank-Aktie das größte Handelsvolumen im DAX auf. 619 307 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Mit einer Marktkapitalisierung von 203,097 Mrd. Euro macht die SAP SE-Aktie im DAX derzeit den höchsten Börsenwert aus.

Dieses KGV weisen die DAX-Werte auf

Im DAX präsentiert die Porsche Automobil vz-Aktie 2024 laut FactSet-Schätzung mit 2,98 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV). Mit 7,57 Prozent ist die höchste Dividendenrendite 2024 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich bei der Volkswagen (VW) vz-Aktie zu erwarten.

