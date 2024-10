Schwache Performance in Frankfurt: DAX zeigt sich zum Start des Freitagshandels schwächer

So bewegt sich der DAX am fünften Tag der Woche.

Der DAX fällt im XETRA-Handel um 09:12 Uhr um 0,06 Prozent auf 19 430,59 Punkte zurück. Insgesamt kommt der DAX damit auf eine Marktkapitalisierung in Höhe von 1,840 Bio. Euro. In den Freitagshandel ging der DAX 0,121 Prozent schwächer bei 19 419,52 Punkten, nach 19 443,00 Punkten am Vortag.

Der Tiefststand des DAX lag heute bei 19 417,75 Einheiten, während der Index seinen höchsten Stand bei 19 441,30 Punkten erreichte.

DAX seit Jahresbeginn

Auf Wochensicht gab der DAX bereits um 0,912 Prozent nach. Der DAX wurde vor einem Monat, am 25.09.2024, mit 18 918,50 Punkten bewertet. Noch vor drei Monaten, am 25.07.2024, erreichte der DAX einen Stand von 18 298,72 Punkten. Noch vor einem Jahr, am 25.10.2023, bewegte sich der DAX bei 14 892,18 Punkten.

Der Index kletterte seit Beginn des Jahres 2024 bereits um 15,87 Prozent aufwärts. In diesem Jahr steht das Jahreshoch des DAX bereits bei 19 674,68 Punkten. Das Jahrestief wurde hingegen bei 16 345,02 Punkten verzeichnet.

Tops und Flops aktuell

Unter den Top-Aktien im DAX befinden sich aktuell Siemens Energy (+ 1,16 Prozent auf 37,43 EUR), Heidelberg Materials (+ 0,99 Prozent auf 97,84 EUR), SAP SE (+ 0,80 Prozent auf 220,80 EUR), Zalando (+ 0,77 Prozent auf 28,85 EUR) und Deutsche Telekom (+ 0,68 Prozent auf 28,22 EUR). Auf der Verliererseite im DAX stehen derweil Continental (-2,56 Prozent auf 57,94 EUR), Mercedes-Benz Group (ex Daimler) (-2,31 Prozent auf 57,01 EUR), EON SE (-0,97 Prozent auf 12,78 EUR), Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft (-0,84 Prozent auf 470,50 EUR) und DHL Group (ex Deutsche Post) (-0,82 Prozent auf 37,51 EUR).

Welche Aktien im DAX das größte Handelsvolumen aufweisen

Die Aktie im DAX mit dem größten Handelsvolumen ist derzeit die Deutsche Telekom-Aktie. Zuletzt wurden via XETRA 504 912 Aktien gehandelt. Im DAX weist die SAP SE-Aktie die größte Marktkapitalisierung auf. 251,402 Mrd. Euro beträgt der Börsenwert der Aktie.

DAX-Fundamentaldaten im Fokus

Unter den DAX-Aktien hat 2024 laut FactSet-Schätzung die Porsche Automobil vz-Aktie mit 2,75 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) inne. Was die Dividendenrendite angeht, ist die Mercedes-Benz Group (ex Daimler)-Aktie 2024 laut FactSet-Schätzung mit 7,97 Prozent an der Spitze im Index zu erwarten.

Redaktion finanzen.at