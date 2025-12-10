Siemens Aktie
WKN: 723610 / ISIN: DE0007236101
|Lukratives Siemens-Investment?
|
10.12.2025 10:04:06
DAX 40-Titel Siemens-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Siemens von vor 10 Jahren abgeworfen
Heute vor 10 Jahren wurden Siemens-Anteile an der Börse XETRA gehandelt. Diesen Handelstag beendete die Siemens-Aktie bei 80,78 EUR. Bei einem Investment von 100 EUR in das Siemens-Papier vor 10 Jahren, wäre ein Anleger nun im Besitz von 1,238 Siemens-Anteilen. Die gehaltenen Aktien wären am 09.12.2025 289,74 EUR wert, da sich der letzte Kurs auf 234,05 EUR belief. Damit hätte sich der Wert des ursprünglichen Investments um 189,74 Prozent gesteigert.
Der Börsenwert von Siemens belief sich zuletzt auf 182,85 Mrd. Euro.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Bildquelle: Joerg Koch/Getty Images
