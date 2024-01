Schwache Performance in Zürich: SLI legt zum Handelsende den Rückwärtsgang ein

Am Donnerstag verbuchte der SLI via SIX zum Handelsschluss ein Minus in Höhe von 0,68 Prozent auf 1 762,80 Punkte. Zuvor ging der SLI 0,558 Prozent stärker bei 1 784,80 Punkten in den Handel, nach 1 774,90 Punkten am Vortag.

Der SLI erreichte am Donnerstag sein Tagestief bei 1 762,26 Einheiten, während der höchste Stand des Börsenbarometers bei 1 786,95 Punkten lag.

SLI-Performance seit Beginn Jahr

Seit Wochenbeginn verbucht der SLI bislang ein Minus von 0,167 Prozent. Der SLI lag vor einem Monat, am 11.12.2023, bei 1 757,53 Punkten. Der SLI verzeichnete vor drei Monaten, am 11.10.2023, den Wert von 1 720,84 Punkten. Vor einem Jahr, am 11.01.2023, wurde der SLI auf 1 742,09 Punkte taxiert.

Tops und Flops im SLI aktuell

Die stärksten Aktien im SLI sind aktuell SGS SA (+ 2,25 Prozent auf 71,90 CHF), Lonza (+ 1,37 Prozent auf 369,30 CHF), Kühne + Nagel International (+ 1,30 Prozent auf 295,60 CHF), Sonova (+ 0,72 Prozent auf 280,00 CHF) und Straumann (+ 0,46 Prozent auf 130,30 CHF). Zu den schwächsten SLI-Aktien zählen derweil UBS (-1,73 Prozent auf 25,02 CHF), Richemont (-1,65 Prozent auf 110,45 CHF), Nestlé (-1,62 Prozent auf 96,68 CHF), Sika (-1,52 Prozent auf 240,30 CHF) und Partners Group (-1,46 Prozent auf 1 146,50 CHF).

Die meistgehandelten Aktien im SLI

Im SLI weist die ams-Aktie derzeit das größte Handelsvolumen auf. 5 693 423 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Im SLI macht die Nestlé-Aktie mit einer Marktkapitalisierung von 273,829 Mrd. Euro den größten Börsenwert aus.

Dieses KGV weisen die SLI-Mitglieder auf

Die Swiss Re-Aktie präsentiert 2024 laut FactSet-Schätzung mit 8,89 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) unter den SLI-Werten. Die Swiss Re-Aktie offeriert Anlegern 2024 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 6,42 Prozent die höchste Dividendenrendite im Vergleich zu anderen Aktien im Index.

Redaktion finanzen.at