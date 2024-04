Schwacher Handel: ATX mittags mit Abgaben

Am Mittwoch tendiert der ATX um 12:09 Uhr via Wiener Börse 0,23 Prozent leichter bei 3 529,01 Punkten. Der Wert der im ATX enthaltenen Werte beträgt damit 113,106 Mrd. Euro. Zuvor ging der ATX 0,035 Prozent höher bei 3 538,36 Punkten in den Mittwochshandel, nach 3 537,13 Punkten am Vortag.

Das Börsenbarometer erreichte sein Tageshoch am Mittwoch bei 3 538,97 Einheiten, während der Index den niedrigsten Stand bei 3 509,47 Punkten verzeichnete.

So entwickelt sich der ATX im Jahresverlauf

Auf Wochensicht sank der ATX bereits um 0,213 Prozent. Vor einem Monat ruhte der Wiener Börse-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 01.03.2024, lag der ATX-Kurs bei 3 378,58 Punkten. Noch vor drei Monaten, am 03.01.2024, stand der ATX bei 3 377,58 Punkten. Der ATX wurde vor einem Jahr, am 03.04.2023, mit 3 235,49 Punkten bewertet.

Im Index schlägt auf Jahressicht 2024 ein Plus von 3,43 Prozent zu Buche. Das ATX-Jahreshoch liegt aktuell bei 3 572,69 Punkten. Das Jahrestief befindet sich hingegen bei 3 305,62 Zählern.

ATX-Aufsteiger und -Absteiger

Unter den stärksten Einzelwerten im ATX befinden sich aktuell Mayr-Melnhof Karton (+ 2,88 Prozent auf 114,40 EUR), Lenzing (+ 1,86 Prozent auf 32,90 EUR), Vienna Insurance (+ 1,04 Prozent auf 29,15 EUR), BAWAG (+ 0,86 Prozent auf 58,80 EUR) und UNIQA Insurance (+ 0,75 Prozent auf 8,09 EUR). Flop-Aktien im ATX sind derweil Verbund (-4,75 Prozent auf 65,20 EUR), Andritz (-0,97 Prozent auf 56,25 EUR), Schoeller-Bleckmann (-0,67 Prozent auf 44,20 EUR), Erste Group Bank (-0,62 Prozent auf 41,62 EUR) und AT S (AT&S) (-0,15 Prozent auf 19,35 EUR).

Diese ATX-Aktien weisen die höchste Marktkapitalisierung auf

Im ATX weist die CA Immobilien-Aktie derzeit das größte Handelsvolumen auf. 127 037 Aktien wurden zuletzt via Wiener Börse gehandelt. Nach Marktkapitalisierung gewichtet macht die Aktie von Verbund mit 23,537 Mrd. Euro im ATX den größten Anteil aus.

Fundamentalkennzahlen der ATX-Werte im Fokus

Im ATX hat die Raiffeisen-Aktie 2024 laut FactSet-Schätzung mit 3,44 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) inne. Mit 9,32 Prozent zeigt sich die Dividendenrendite der OMV-Aktie 2024 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich als die stärkste unter den Aktien im Index.

Redaktion finanzen.at