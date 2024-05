Schwacher Handel: DAX mittags in Rot

Der DAX sinkt im XETRA-Handel um 12:09 Uhr um 0,58 Prozent auf 18 569,03 Punkte. An der Börse sind die im DAX enthaltenen Werte damit 1,826 Bio. Euro wert. Zum Start des Mittwochshandels stand ein Verlust von 0,001 Prozent auf 18 677,70 Punkte an der Kurstafel, nach 18 677,87 Punkten am Vortag.

Das Börsenbarometer erreichte sein heutiges Tagestief bei 18 543,22 Einheiten, während der Index den höchsten Stand bei 18 677,70 Punkten verzeichnete.

DAX seit Beginn Jahr

Seit Beginn der Woche verzeichnet der DAX bislang Verluste von 0,717 Prozent. Der DAX lag vor einem Monat, am 29.04.2024, bei 18 118,32 Punkten. Vor drei Monaten, am 29.02.2024, verzeichnete der DAX einen Stand von 17 678,19 Punkten. Vor einem Jahr, am 29.05.2023, wies der DAX einen Wert von 15 952,73 Punkten auf.

Für den Index ging es seit Jahresanfang 2024 bereits um 10,73 Prozent nach oben. Bei 18 892,92 Punkten verzeichnete der DAX bislang ein Jahreshoch. Das Jahrestief steht hingegen bei 16 345,02 Zählern.

DAX-Top-Flop-Liste

Die Top-Aktien im DAX sind derzeit adidas (+ 1,26 Prozent auf 225,10 EUR), Zalando (+ 0,92 Prozent auf 24,25 EUR), Symrise (+ 0,79 Prozent auf 108,00 EUR), Hannover Rück (+ 0,67 Prozent auf 224,50 EUR) und Merck (+ 0,66 Prozent auf 168,75 EUR). Schwächer notieren im DAX hingegen Rheinmetall (-2,86 Prozent auf 519,10 EUR), Sartorius vz (-2,85 Prozent auf 242,20 EUR), Commerzbank (-2,32 Prozent auf 15,38 EUR), Porsche (-1,96 Prozent auf 73,94 EUR) und Heidelberg Materials (-1,89 Prozent auf 96,74 EUR).

DAX-Aktien mit der höchsten Marktkapitalisierung

Die Deutsche Bank-Aktie weist derzeit das höchste Handelsvolumen im DAX auf. 1 496 564 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Bezogen auf die Marktkapitalisierung ist die SAP SE-Aktie mit 210,591 Mrd. Euro die dominierende Aktie im DAX.

Fundamentaldaten der DAX-Mitglieder im Blick

Das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im DAX präsentiert 2024 laut FactSet-Schätzung die Porsche Automobil vz-Aktie. Hier soll ein KGV von 3,05 zu Buche schlagen. Die Mercedes-Benz Group (ex Daimler)-Aktie verzeichnet 2024 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich eine Dividendenrendite von 7,50 Prozent, laut Prognose die höchste im Index.

