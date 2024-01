Schwacher Handel: DAX sackt schlussendlich ab

Der DAX gab am zweiten Tag der Woche nach.

Zum Handelsende tendierte der DAX im XETRA-Handel 0,34 Prozent tiefer bei 16 627,09 Punkten. Damit sind die im DAX enthaltenen Werte 1,666 Bio. Euro wert. In den Handel ging der DAX 0,418 Prozent fester bei 16 753,09 Punkten, nach 16 683,36 Punkten am Vortag.

Das Tagestief des DAX betrug 16 626,59 Punkte, das Tageshoch hingegen 16 753,09 Zähler.

DAX-Performance seit Beginn des Jahres

Vor einem Monat ruhte der XETRA-Handel wochenendbedingt. Der DAX verzeichnete am vorherigen Handelstag, dem 22.12.2023, den Stand von 16 706,18 Punkten. Vor drei Monaten, am 23.10.2023, wurde der DAX auf 14 800,72 Punkte taxiert. Der DAX wurde vor einem Jahr, am 23.01.2023, mit 15 102,95 Punkten bewertet.

Der Index fiel auf Jahressicht 2024 bereits um 0,848 Prozent. Der DAX erreichte in diesem Jahr seinen höchsten Wert bei 16 963,47 Punkten. Bei 16 345,02 Zählern wurde hingegen das Jahrestief verzeichnet.

Top-Flop-Liste: Das sind die stärksten und schwächsten Einzelwerte im DAX

Zu den stärksten Einzelwerten im DAX zählen aktuell Volkswagen (VW) vz (+ 5,41 Prozent auf 113,78 EUR), Zalando (+ 5,39 Prozent auf 17,90 EUR), MTU Aero Engines (+ 4,20 Prozent auf 218,40 EUR), Siemens Energy (+ 3,76 Prozent auf 12,42 EUR) und Porsche Automobil vz (+ 2,93 Prozent auf 45,03 EUR). Die Verlierer im DAX sind hingegen Heidelberg Materials (-2,87 Prozent auf 81,90 EUR), Rheinmetall (-2,61 Prozent auf 325,10 EUR), Brenntag SE (-2,10 Prozent auf 79,42 EUR), Symrise (-2,08 Prozent auf 92,44 EUR) und Allianz (-1,78 Prozent auf 245,40 EUR).

Welche Aktien im DAX das größte Handelsvolumen aufweisen

Im DAX ist die Commerzbank-Aktie derzeit die meistgehandelte Aktie. 8 001 121 Aktien wurden zuletzt via XETRA gehandelt. Die SAP SE-Aktie nimmt im DAX, nach Marktkapitalisierung gewichtet, mit 174,145 Mrd. Euro den größten Anteil ein.

Dieses KGV weisen die DAX-Aktien auf

Das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im DAX weist in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung die Porsche Automobil vz-Aktie auf. Hier wird ein KGV von 2,65 erwartet. Die Mercedes-Benz Group (ex Daimler)-Aktie weist 2024 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 8,48 Prozent die stärkste Dividendenrendite im Vergleich zu ihren Wettbewerbern im Index auf.

