Schwacher Handel: Euro STOXX 50 zum Start des Freitagshandels in der Verlustzone

Am Freitag verbucht der Euro STOXX 50 um 09:11 Uhr via STOXX ein Minus in Höhe von 0,51 Prozent auf 5 026,51 Punkte. An der Börse sind die enthaltenen Werte damit 4,333 Bio. Euro wert. Zum Start des Freitagshandels standen Verluste von 0,340 Prozent auf 5 035,13 Punkte an der Kurstafel, nach 5 052,31 Punkten am Vortag.

Der Tiefststand des Euro STOXX 50 lag heute bei 5 026,17 Einheiten, während der Index seinen höchsten Stand bei 5 035,13 Punkten erreichte.

So bewegt sich der Euro STOXX 50 seit Beginn des Jahres

Auf Wochensicht verzeichnet der Euro STOXX 50 bislang Gewinne von 0,658 Prozent. Vor einem Monat, am 22.02.2024, wies der Euro STOXX 50 4 855,36 Punkte auf. Der Euro STOXX 50 erreichte vor drei Monaten, am 22.12.2023, einen Stand von 4 521,47 Punkten. Der Euro STOXX 50 wies vor einem Jahr, am 22.03.2023, einen Stand von 4 195,70 Punkten auf.

Der Index kletterte seit Beginn des Jahres 2024 bereits um 11,38 Prozent nach oben. Bei 5 058,91 Punkten erreichte der Euro STOXX 50 bislang ein Jahreshoch. Das Jahrestief wurde hingegen bei 4 380,97 Zählern verzeichnet.

Aktuelle Gewinner und Verlierer im Euro STOXX 50

Die Top-Aktien im Euro STOXX 50 sind aktuell Mercedes-Benz Group (ex Daimler) (+ 1,24 Prozent auf 73,42 EUR), SAP SE (+ 0,78 Prozent auf 180,02 EUR), Airbus SE (ex EADS) (+ 0,41 Prozent auf 169,60 EUR), Ferrari (+ 0,31 Prozent auf 398,84 EUR) und Sanofi (+ 0,31 Prozent auf 87,59 EUR). Schwächer notieren im Euro STOXX 50 hingegen LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton (-2,58 Prozent auf 829,70 EUR), Infineon (-1,13 Prozent auf 31,53 EUR), UniCredit (-1,04 Prozent auf 33,80 EUR), TotalEnergies (-1,00 Prozent auf 62,70 EUR) und Enel (-0,87 Prozent auf 6,04 EUR).

Euro STOXX 50-Aktien mit dem größten Börsenwert

Im Euro STOXX 50 weist die Infineon-Aktie derzeit das größte Handelsvolumen auf. 147 881 Aktien wurden zuletzt via STOXX gehandelt. Die LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton-Aktie dominiert den Euro STOXX 50 hinsichtlich der Marktkapitalisierung mit einem Anteil von 422,140 Mrd. Euro.

Fundamentalkennzahlen der Euro STOXX 50-Mitglieder im Blick

Die Volkswagen (VW) vz-Aktie präsentiert 2024 laut FactSet-Schätzung mit 3,83 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) unter den Euro STOXX 50-Werten. Im Index verzeichnet die Intesa Sanpaolo-Aktie 2024 laut FactSet-Schätzung mit 9,75 Prozent voraussichtlich die höchste Dividendenrendite.

