Schwacher Handel in Frankfurt: DAX im Minus

Der DAX notiert am Dienstagnachmittag im negativen Bereich.

Der DAX fällt im XETRA-Handel um 15:41 Uhr um 0,50 Prozent auf 18 028,18 Punkte zurück. An der Börse sind die im Index enthaltenen Werte damit 1,808 Bio. Euro wert. Zum Handelsstart standen Gewinne von 0,009 Prozent auf 18 119,93 Punkte an der Kurstafel, nach 18 118,32 Punkten am Vortag.

Das Tagestief des DAX betrug 17 990,18 Punkte, das Tageshoch hingegen 18 153,69 Zähler.

DAX-Performance seit Beginn des Jahres

Vor einem Monat ruhte der XETRA-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 28.03.2024, bewegte sich der DAX bei 18 492,49 Punkten. Der DAX erreichte am letzten Handelstag im Januar, dem 30.01.2024, den Wert von 16 972,34 Punkten. Vor einem Jahr ruhte der XETRA-Handel wochenendbedingt. Der DAX erreichte am vorherigen Handelstag, dem 28.04.2023, den Stand von 15 922,38 Punkten.

Der Index gewann auf Jahressicht 2024 bereits um 7,51 Prozent. Das Jahreshoch des DAX steht derzeit bei 18 567,16 Punkten. Bei 16 345,02 Zählern befindet sich hingegen das Jahrestief.

Tops und Flops im DAX aktuell

Zu den Top-Aktien im DAX zählen aktuell Vonovia SE (ex Deutsche Annington) (+ 5,32 Prozent auf 27,54 EUR), Commerzbank (+ 2,11 Prozent auf 14,03 EUR), Siemens Energy (+ 1,41 Prozent auf 19,40 EUR), DHL Group (ex Deutsche Post) (+ 1,39 Prozent auf 39,44 EUR) und Henkel vz (+ 1,30 Prozent auf 74,56 EUR). Zu den schwächsten DAX-Aktien zählen derweil Mercedes-Benz Group (ex Daimler) (-4,37 Prozent auf 71,52 EUR), BMW (-4,35 Prozent auf 102,15 EUR), Zalando (-4,31 Prozent auf 24,43 EUR), Volkswagen (VW) vz (-4,27 Prozent auf 115,60 EUR) und Porsche (-3,25 Prozent auf 84,44 EUR).

Welche Aktien im DAX die höchste Marktkapitalisierung aufweisen

Aktuell weist die Deutsche Bank-Aktie das größte Handelsvolumen im DAX auf. 6 448 534 Aktien wurden zuletzt via XETRA gehandelt. Nach Marktkapitalisierung gewichtet macht die Aktie von SAP SE mit 203,097 Mrd. Euro im DAX den größten Anteil aus.

KGV und Dividende der DAX-Titel

Das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im DAX präsentiert 2024 laut FactSet-Schätzung die Porsche Automobil vz-Aktie. Hier wird ein KGV von 2,97 erwartet. Die Volkswagen (VW) vz-Aktie weist 2024 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich eine Dividendenrendite von 7,65 Prozent auf, laut Prognose die höchste im Index.

Redaktion finanzen.at