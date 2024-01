Schwacher Handel in Frankfurt: LUS-DAX fällt am Mittag

Der LUS-DAX fällt am Montagmittag.

Um 12:25 Uhr tendiert der LUS-DAX im XETRA-Handel 0,27 Prozent schwächer bei 16 892,00 Punkten.

Das Tageshoch des LUS-DAX betrug 16 926,50 Punkte, das Tagestief hingegen 16 858,00 Zähler.

LUS-DAX-Entwicklung auf Jahressicht

Vor einem Monat, am 29.12.2023, verzeichnete der LUS-DAX einen Wert von 16 764,50 Punkten. Noch vor drei Monaten, am 29.10.2023, stand der LUS-DAX bei 14 620,00 Punkten. Vor einem Jahr, am 29.01.2023, wurde der LUS-DAX mit einer Bewertung von 15 136,00 Punkten gehandelt.

Der Index legte seit Jahresbeginn 2024 bereits um 0,884 Prozent zu. Bei 16 967,50 Punkten markierte der LUS-DAX bislang ein Jahreshoch. Bei 16 345,00 Punkten steht hingegen das Jahrestief.

Gewinner und Verlierer im LUS-DAX

Die Top-Aktien im LUS-DAX sind aktuell Heidelberg Materials (+ 2,88 Prozent auf 85,72 EUR), Rheinmetall (+ 2,62 Prozent auf 325,30 EUR), Continental (+ 2,20 Prozent auf 76,04 EUR), Daimler Truck (+ 0,88 Prozent auf 33,37 EUR) und Beiersdorf (+ 0,75 Prozent auf 135,15 EUR). Auf der Verliererseite im LUS-DAX stehen derweil Bayer (-4,89 Prozent auf 30,74 EUR), Infineon (-2,55 Prozent auf 33,47 EUR), QIAGEN (-1,66 Prozent auf 40,33 EUR), Covestro (-1,44 Prozent auf 48,51 EUR) und Merck (-1,41 Prozent auf 153,70 EUR).

Die teuersten LUS-DAX-Konzerne

Im LUS-DAX ist die Bayer-Aktie derzeit die meistgehandelte Aktie. 4 071 606 Aktien wurden zuletzt via XETRA gehandelt. Im LUS-DAX weist die SAP SE-Aktie die größte Marktkapitalisierung auf. 187,152 Mrd. Euro beträgt der Börsenwert der Aktie.

KGV und Dividende der LUS-DAX-Mitglieder

Die Porsche Automobil vz-Aktie hat in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung mit 2,76 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) unter den LUS-DAX-Werten inne. Mit 8,22 Prozent ist die höchste Dividendenrendite 2024 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich bei der Mercedes-Benz Group (ex Daimler)-Aktie zu erwarten.

